Jan Olschowskys gemischte Gefühle Eigentlich in der Regionalliga im Kasten: Der 20-Jährige Torwart erlebte ein emotionales Bundesliga-Debüt in Bochum.

„Jan Olschowsky, Jan Olschowsky!“, hallte es um kurz vor 20 Uhr aus dem Gästeblock, aus dem die bereits anwesenden Borussia-Fans ihrem Torwart vor seinem ersten Bundesliga-Spiel mit Sprechchören die volle Unterstützung zusicherten. Für Gladbachs Torhüter wurde es gegen den VfL Bochum (1:2) letztlich ein Auf und Ab der Gefühle.

Bochum hat es Olschowsky nicht leicht gemacht

Die Anspannung vor der Partie dürfte sich nach den beiden Gegentoren binnen zwölf Minuten schnell in Enttäuschung verwandelt haben. „Das tut mir sehr leid, wenn so ein junger Kerl sein Debüt hat und so früh zweimal den Ball aus dem Tor holen muss“, sagte Christoph Kramer. Doch für Olschowsky galt es, nach den Rückschlägen zu Beginn des Spiels die Konzentration weiter hochzuhalten. Mit zunehmender Spielzeit fand das Eigengewächs der Gladbacher mit dem Ball mehr und mehr in die Partie, wurde mutiger, coachte seine Mitspieler und beobachtete von hinten, wie Borussia bei seinem Debüt beinahe doch noch einen Punkt ergattert hätte.

Nach dem Abpfiff gab Olschowsky einen Einblick in seine gemischte Gefühlswelt. „Ich bin erst mal froh über mein Debüt“, sagte Olschowsky. „Aber auch traurig, weil wir das Spiel verloren haben. Es war am Ende sehr unglücklich, finde ich.“ Auf 53 Ballkontakte und 44 Pässe kam der 20-Jährige am Ende. Dass er dabei 13 Zuspiele nicht zu den eigenen Mitspielern brachte, lag in erster Linie daran, dass er häufig zu langen Bällen gezwungen wurde, weil ihm schlichtweg die Anspielstationen fehlten.

„Für einen so jungen Kerl ist es nicht einfach, wenn er total unerwartet in so einem Hexenkessel seinen Mann stehen muss. Er war an beiden Toren überhaupt nicht beteiligt“, sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke. Beim 0:2 gab es ein Missverständnis zwischen Olschowsky und Nico Elvedi, der den Ball blind zurück in die Mitte spielte, wo Philipp Hofmann den Ball erlief und ihn ins leere Tor schob. „Da bin ich total unzufrieden mit dem, was wir um Jan herum gemacht haben“, sagte Farke und bescheinigte Olschowsky ein „richtig gutes Debüt“.