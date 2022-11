Jahres-Endspiel gegen Karlsbrunn-Lauterbach 1.FC Saarbrücken: Zweite will mit Sieg in die Winterpause

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken beginnt erst am Mittwochabend nach dem Nachholspiel gegen die SG Blau-Weiß Karlsbrunn-Lauterbach (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld) die Winterpause. Das Spiel wurde am ursprünglichen Termin auf Bitte der Gäste verlegt und schließt nun die Landesliga Süd ab.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken bestreitet am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld die vor eineinhalb Wochen abgesagte Nachholpartie gegen die SG Blau-Weiß Karlsbrunn-Lauterbach. Die Malstatter gehen punktgleich mit Verfolger SC Friedrichsthal in diese Begegnung, aufgrund des um 37 Treffer besseren Torverhältnisses wird das Team von Trainer Sammer Mozain höchstwahrscheinlich auch bei einer Niederlage als Führender in die Winterpause gehen. Dazu will es das blau-schwarze Reserveteam aber nicht kommen lassen, zumal bei Punktgleichheit am Rundenende ein Entscheidungsspiel über den Aufstieg in die Verbandsliga entscheidet. Im letzten Spiel des Jahres wird auf jeden Fall Fabio Romano nach einer Achillessehnenverletzung fehlen, Nordine Acharid wird nach seiner fast überstandenen Fußverletzung weiter pausieren, David Sturchler und Nils Bastian saßen zuletzt im Auswärtsspiel beim SV Saar 05 II schon wieder auf der Bank. Weiter nicht dabei sind Abdoulah El Akni (Knieprobleme), Carsten Jüptner (Urlaub), Pierluigi Vella (Muskelfaserriss) und Jael Mutombo Nyota (erkrankt). "Wir wollen nun auch das letzte Spiel noch gewinnen und mit drei Punkten Vorsprung ins neue Jahr gehen. Wir werden sie wie alle Gegner ernst nehmen und lassen uns nicht überraschen. Es gibt keinen Grund, jetzt nachzulassen", sagte Trainer Sammer Mozain am Dienstag.