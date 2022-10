Ivan Pusic: Baumbergs Kapitän muss aufhören Routinier Ivan Pusic beendet aus gesundheitlichen Gründen seine Zeit als aktiver Fußballer bei den Sportfreunden. Seine ehemaligen Teamkollegen wollen derweil gegen Aufsteiger Hamborn 07 den dritten Sieg in Serie landen.

Viele Spielzeiten war er Kapitän, Führungsspieler und Identifikationsfigur bei den Sportfreunden Baumberg, doch jetzt ist endgültig Schluss. Nach fast einem Jahrzehnt beim Oberligisten von der Sandstraße beendet Ivan Pusic seine aktive Karriere. Zum einen, da beim 37-Jährigen Anfang des Jahres eine Herzmuskelverdickung festgestellt wurde und ihm Ärzte zum Aufhören mit dem Leistungsfußball rieten. Zum anderen, weil Pusic im April Vater geworden ist und nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Eine Zukunft bei den SFB kann er sich aber eines Tages in anderer Rolle vorstellen – als Co-Trainer von Salah El Halimi.

Der Chefcoach wird sich den Vorschlag seines „verlängerten Arms“ auf dem Spielfeld zu gegebener Zeit sicher anhören, ist aktuell aber vor allem damit beschäftigt, seine zuletzt zwei Mal erfolgreiche Mannschaft bestmöglich auf die Partie am Sonntag (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Hamborn 07 vorzubereiten. „Wir würden diese kleine Serie gerne fortführen und ungeschlagen bleiben“, sagt El Halimi.

Im Gegensatz zum 4:1-Erfolg zuletzt beim FC Kray stellt er sein Team nun auf einen gänzlich anderen Gegner ein. „Im Vergleich zur letzten Woche, als wir auf eine sehr junge Mannschaft getroffen sind, bekommen wir es nun mit einem der routiniertesten Teams der Liga zu tun. Schließlich ist bei Hamborn die alte ‚Hiesfeld-Connection‘ am Start, die viele Jahre erfolgreich in der Oberliga unterwegs war“, sagt El Halimi. Unter anderem haben Gino Mastrolonardo, Kevin Menke und Pascal Spors eine Vergangenheit beim TV Jahn aus Dinslaken.

Doch nicht nur auf die von den „Veilchen“ zu den „Löwen“ gewechselten Spieler müssten die SFB aufpassen: Mit Ex-Profi Timm Golley, der noch bis 2021 für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga auf Torejagd ging, sowie „Schlüsselspieler“ Justin Bock stehen weitere starke Fußballer in den Reihen der Schwarz-Gelben. „Die späte Hamborner 2:3-Niederlage zuletzt gegen TVD Velbert sollte Warnung genug sein. Davor waren sie sieben Spiele ungeschlagen – bei fünf Siegen“, betont El Halimi. Sein Team dürfe sich keine Fehler erlauben, da die 07er über ein starkes Umschaltspiel verfügen. „Aber wir wissen, wie wir sie schlagen können.“ Baumberg will seinem Spielstil treu bleiben und sich auf die eigenen Stärken besinnen.