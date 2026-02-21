Ist Kilia Kiel bereit für den zweiten Coup im Derby bei Holstein II? von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Lucas Groß (li., Kilia Kiel) gegen Felix Boelter (Holstein Kiel II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Beim amtierenden Meister der Oberliga Schleswig-Holstein denkt man gerne an den 2. August 2025 zurück. Mit einem 5:1-Kantersieg im Kieler Derby gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten Holstein Kiel ließ Kilia Kiel gleich am ersten Spieltag im ganzen Land aufhorchen und unterstrich damit seine Ambitionen. Wie schon im Vorjahr nahm die Mannschaft von Nicola Soranno den ersten Platz ins Visier.

Dämpfer gleich am zweiten Spieltag Doch der süße Erfolg gegen die Jungstörche wirkte nachhaltig toxisch. Schon im Auswärtsspiel in der Englischen Woche beim VfR Neumünster gab es den ersten Dämpfer. Der Meister, der in der Vorsaison ohne Niederlage am Ende der Spielzeit ganz oben stand, unterlag am zweiten Spieltag mit 1:2. Das anschließende 3:0 gegen Nordmark Satrup blieb lange Zeit der letzte Sieg. Acht Spiele in Folge wartete Kilia auf einen Dreier, inklusive des Landespokal-Achtelfinales gegen den Regionalligisten VfB Lübeck, das mit 1:3 verloren ging. Den Tiefpunkt dieser Pleiten- und Pechphase markierte das 3:3 gegen den PSV Neumünster. Trotz einer 3:0-Führung bis zur 75. Minute musste sich der FC am Ende mit einem Punkt begnügen.

Personelle Probleme mit ein Grund für die zwischenzeitliche Krise!? Trotz guter Vorstellungen war bei der Mannschaft vom Hasseldieksdammer Weg irgendwie der Wurm drin, die Begegnungen wirkten wie verhext. Auch die vielen fehlenden Spieler zu Saisonbeginn aufgrund von Urlaub und Verletzungen spielten eine Rolle. Selbst die vorhandene Kaderbreite konnte diese personellen Engpässe nicht vollständig kompensieren.

Paul Meseberg (Kilia Kiel) vor Jorden Winter (Holstein Kiel II). – Foto: Ismail Yesilyurt