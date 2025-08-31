Kilia Kiel verspielt 3:0-Führung gegen PSV Neumünster in 10 Minuten

Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Meiko Werner (li., PSV Neumünster) und zweifach-Torschütze Yannik Jakubowski (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Es erinnerte schon etwas an die Wutrede von Giovanni Trapattoni vor etwas mehr als 25 Jahren. Damals fielen nach einer 0:1-Niederlage des FC Bayern gegen Schalke 04 in der legendären Pressekonferenz die geflügelten Worte, die heute sehr bekannt sind: „wie Flasche leer“, „ich habe fertig“ und „was erlaube Strunz“.

Soranno im Rage-Modus

Ähnlich kochte das italienische Temperament bei Nicola Soranno nach der Oberligapartie seines FC Kilia Kiel gegen den PSV Neumünster, die 3:3 endete, nach dem Spiel im Teamkreis auf. „Ich habe so was noch nie erlebt. So unfassbar. So klar die bessere Mannschaft. Wie kann man so unfassbar dumm sein, sich das zu nehmen. Es ist scheißegal, dass wir 4, 5 Tore mehr hätten schießen können. Aber dass die drei Tore schießen, eins dümmer als das andere. 90 Minuten diese Scheiße nicht konzentriert zu Ende gespielt. Was sollen wir machen? Was wollen wir trainieren“, echauffierte sich Soranno mit erhöhter Lautstärke und in bester Trapattoni-Art.

Vom 3:0 zum Schock-Ausgleich Der Grund, der den 36-Jährigen derart in Rage gebracht hatte, ist sicherlich aus Vorgenanntem abzuleiten. Da führte das dominierende Kilia Kiel nach 75 Minuten mit 3:0 und ließ sich innerhalb von zehn Minuten dann die Butter vom Brot nehmen. Da schmeckte das Endprodukt von 3:3 natürlich überhaupt nicht. Das Remis mutierte eigentlich zu einer Niederlage im Spiel des gastgebenden Tabellensiebten gegen den Vierten der Flens-Oberliga. Der große Soranno-Gefühlsausbruch war somit nur allzu verständlich.

Marvin Ehlert (PSV Neumünster) verfolgt von Jannis Voß (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

PSV Neumünster mit starker Moral Dem PSV Neumünster muss man ein großes Lob aussprechen. Die Mannschaft von Dennis Buthmann war eigentlich nach dem 0:3 mausetot. Doch peu à peu hauchten die starken Tim Möller und Nils Drauschke dem PSV neues Leben ein. Schon vor dem 1:3 hatten die Gäste die Kilianer etwas zurückgedrängt. Vor allem auch, weil Kilias Jannis Voß, der ein starkes Bindeglied aller Mannschaftsteile in dieser Partie, in dieser Saison ist, in der 66. Minute ob Trainingsrückstands ausgewechselt wurde. Der Anschlusstreffer als Initialzündung Mit dem 1:3 ging noch einmal ein großer Ruck durch die Elf der Neumünsteraner. Timo Barendts Kopfball parierte Keeper Tom Pachulski stark, doch Grady Zinkondo stand goldrichtig, um abzustauben. Ausgleich in kurzer Folge Glück und Momentum benutzten die Gäste in der Folgezeit auch, um zum 3:3 zu kommen. Beim 2:3 versuchte Pachulski ein gewagtes Solo im eigenen Strafraum. An Jesper Tiedemann kam er vorbei, aber an der Strafraumgrenze grätschte Barendt den Ball ab und traf anschließend mit zwei Verzögerungen ins leere Tor.

Guter Keeper - Tilman Körtzinger (PSV Neumünster), hier gegen Florian Foit (Kilia Kiel), hielt, was zu halten war. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kurz darauf ließ Barendt eine scharfe Hereingabe von Tim Möller von der rechten Seite passieren. Hinter seinem Rücken reagierte Til Küffner gedankenschneller und wuchtete aus kürzester Distanz zum 3:3 ein. Ein grausames Ende, das der diabolische Fußball gerne mal produziert. Aber auch mit einer Teilschuld der Kilianer, die ihren starken Fußball selbst hätten belohnen können, ja müssen. Die Chancen zum 4:0, 4:1, sogar zum 4:3 lagen vor. Kilia mit meisterlicher Vorstellung Mit sehr gutem und hohem Pressing holten sich die Kieler die verdiente Führung. Marvin Müller, der etwas später auch den genialen Schnittstellenpass zum 2:0 auf Yannik Jakubowski spielen sollte, leitete mit einem Pass nach rechts sein Tor ein. Abgefälscht von Geart Latifi und unhaltbar für Körtzinger zappelte der Abschluss von Müller rechts im Netz. Die Vorlage zum 3:0 kam von Marc Schwabe. Seine scharfe Hereingabe von links lenkte Geart Latifi beim Klärungsversuch im Zentrum vor dem einschussbereiten Jakubowski an den Fuß des Kilia-Stürmers. Zur vermeintlichen Entscheidung nach 48 Minuten. Doch im Fußball ist vieles schnelllebig. Selbst eine 3:0-Führung, die hätte höher ausfallen können. Oder zwischendurch wieder auf 4:1 gestellt werden können. Und sogar noch die Chance zum 4:3 nach dem Zwischentief lag vor. Aber manchmal hat der Teufel seine Hände im Spiel. Oder auch in diesem Spiel der stark spielende Tilman Körtzinger zwischen den PSV-Pfosten. Nicola Soranno hält sich kurz und knapp „Wir sind einfach zu dumm. Wir waren so klar dominant und überlegen. So ein Spiel darfst du nie unentschieden spielen“, fasste sich Soranno bei seinem Statement ganz kurz. Mehr wollte und musste der Kilia-Sportlehrer nicht sagen.

Grady Zinkondo (li., PSV Neumünster) gegen Marvin Müller (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt