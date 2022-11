Issel verliert trotz Sensationstreffer Frauenfußball-Regionalliga: Moselanerinnen müssen sich Schott Mainz mit 2:3 geschlagen geben.

Nach dem stürmisch gefeierten 2:1-Sieg des TuS Issel beim 1. FC Saarbrücken reiste der TSV Schott Mainz durchaus gewarnt an die Mosel. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt hatte sich vor der Saison gut verstärkt und gehört damit zu den absoluten Spitzenmannschaften der Liga. Entsprechend traten die Gäste am Sonntag in Schweich auch auf: Nach 13 Minuten traf Lisa Gürtel nach Vorarbeit von Top-Torjägerin Nadine Anstatt zur Mainzer Führung. Issel kam im ersten Durchgang zu keiner Torchance, ließ bis auf eine weitere Gelegenheit der Mainzerinnen aber auch nur wenig zu. Trotzdem war Schott das deutlich aktiviere und spielstärkere Team.

Nach der Pause stellte TuS-Trainer Stefan Zimmer von einem 3-5-2 auf ein offensiveres 4-2-3-1 um, was seinem Team in der Folge mehr Aktionen in der gegnerischen Hälfte bescherte, defensiv jedoch auch die ein oder andere Lücke förderte.

Issel konnte dann jubeln, nachdem Victoria Dietsch einen Eckball in der 64. Minute sensationell zum Ausgleich ins Tor gedreht hatte. Bei Schott reihte sich im weiteren Verlauf jedoch Chance an Chance. Einen Torerfolg verhinderten zunächst das Aluminium oder starke Paraden von Torfrau Dana Gotthard. Zudem wurde ein vom Schiedsrichter Sami Rasani gegebener Elfmeter nach Hinweis der Assistentin für Mainz noch einmal zurückgenommen. In der 75. Minute traf Nadine Anstatt zur 2:1-Führung der Gäste, wobei der Jubel des Tabellenzweiten nur kurz währte, denn drei Minuten später traf Anne Blesius per Kopf zum erneuten Ausgleich. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte Anstatt nach schöner Kombination noch den Mainzer Siegtreffer.

„Wir haben gegen einen Top-Gegner ordentlich gespielt, Moral und Kampfgeist gezeigt. Ein Punktgewinn wäre glücklich gewesen. Wir haben aber auch einfache Fehler gemacht, die auch aus der Stärke des Gegners resultierten. Ich habe selten so eine gute Regionalliga-Mannschaft gesehen“, bilanzierte Issels Coach Zimmer. Bitterer als die Niederlage waren für den TuS am Sonntag die beiden Verletzungen von Hanna Müller und Cailin Hoffmann. Mit Verdacht auf Bänderriss dürfte das Jahr für die beiden Spielerinnen gelaufen sein.