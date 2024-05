Issel verabschiedet sich mit Sieg aus der Bundesliga​

Zu der ohnehin schon dünnen Isseler Personaldecke gesellte sich kurzfristig auch noch der Ausfall von Torhüterin Dana Gotthard, sodass Sophie Olinger aus der zweiten Mannschaft einsprang. Darüber hinaus verletzten sich während des Spiels noch Anna Miny (Bänderriss) und Anne Blesius (Muskelfaserriss) – Trainer Stefan Zimmer konnte nach einer Stunde mit nur noch zehn Spielerinnen weitermachen. Da die Partie zu diesem Zeitpunkt beim Stand von 0:3 bereits vorentschieden war, nahm Bad Neuenahrs Trainerin Ann-Kathrine Kremer kurzerhand eine Spielerin vom Feld. In der 80. Minute traf Victoria Dietsch dann – vom Wind begünstigt – aus 40 Metern zum 1:3-Endstand. „Der Gegner hat es gut gemacht. Wir haben 15 Minuten katastrophal gespielt, dann hatten wir aber eine wirklich gute Phase und hätten den Ausgleich machen können und auch zwei Elfmeter kriegen müssen“, resümierte Zimmer. Er betonte: „Großer Respekt der Mannschaft, die trotz aller Rückschläge eine gute Reaktion gezeigt hat.“

B-Juniorinnen-Bundesliga: TuS Issel – 1. FFC Kaiserslautern ⇥3:1 (1:0)

Die U17 des TuS Issel wollte sich unbedingt mit einem Sieg aus der Bundesliga verabschieden. „Das wurde von Anfang an gut umgesetzt“, lobte Co-Trainerin Alina Knobloch. Nach einem Eckball erzielte Hanna Mendryscha die Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Kaiserslautern zum Ausgleich, Issel ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle erzielte Anna Koster nach rund einer Stunde die erneute Führung. Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten, eine davon nutzte Seeneh Samara mit einem sehenswerten Schuss. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg, da wir spielerisch besser waren und uns viele gute Chancen herausgespielt haben“, lobte Knobloch. Nichtsdestotrotz beenden die Isselerinnen die Saison auf dem letzten Tabellenplatz, was jedoch für die kommende Saison ohnehin kaum eine Bedeutung hat. Durch die Auflösung der Nachwuchs-Bundesligen gibt es keine regulären Absteiger (TV berichtete).

Issel: Lina Haink - Lovis Klein, Anna Koster (75. Pauline Löb), Lena Alves (75. Catrina Gabor), Seeneh Samara, Grete Nummer (50. Thalida Olayo), Olivia Konsbrück, Hanna Mendryscha (75. Mia Luna Marzi), Raquel Pereira, Lilli Behr, Emely Schabbach (75. Annika Pardee)

Tore: 1:0 Hanna Mendryscha (35.), 1:1 Suzana Selimovic (46.), 2:1 Anna Koster (59.), 3:1 Seeneh Samara (72.)

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Saarbrücken ⇥1:2 (1:1)

Schon nach sechs Minuten ging der 1. FC Saarbrücken in Führung. „Wir haben in den ersten Minuten nicht sauber verteidigt“, resümierte Nico Schmidt. Trotzdem bescheinigte der Co-Trainer seiner Mannschaft eine gute Leistung. Die Eintracht hatte zudem ein leichtes Chancenplus, kam durch Jonas Ahlert zum Ausgleich (21.). Nach einem langen Ball sah Jamal Braick in der 56. Minute aufgrund einer Notbremse die Rote Karte. Kurz darauf traf Sami Ben Ali zum 2:1 für Saarbrücken. Trotz Unterzahl hatten die Trierer noch zwei Chancen. „Wir hatten gute Spielanteile, sind viel gelaufen und haben eine tolle Moral gezeigt“, meinte Schmidt abschließend.

SVE: Ermal Azemi - Jamal Braick, Malte Apel, Louis Kappes, Can Yavuz (72. Noah Erasmy), Sufjan Mustafic, Luca Clemens (58. Stanislav Stepanchenko), Tim Leßing, Chris Filipe (79. Dorian Kisoka), Jonas Ahlert, Taha Bayraktar.

Tore: 0:1 Felix Jubelius (6.), 1:1 Jonas Ahlert (21.), 1:2 Sami Ben Ali (56.)

Bes. Vork.: Rote Karte für Jamal Braick wegen Notbremse (56., SVE)

B-Junioren-Regionalliga: SpVgg EGC Wirges – FSV Trier-Tarforst ⇥6:0 (5:0)

Das Kellerduell fiel deutlicher aus als erwartet. Den Beginn der Partie hatten die Tarforster dabei vollständig verschlafen und lagen schon nach zehn Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Bis zur Pause erhöhte Wirges auf 5:0. Bei den Gästen wollte der Ball am Sonntag einfach nicht über die Linie, selbst ein Elfmeter in der 57. Minute ging nicht ins Tor.

FSV: Fynn Schmitt - Ben Schleyer, Pascal Probst, Malte Maschke (69. Phil Scheuring), Felix Lauer, Ayoub Bourdoum, Dewran Kunduru, Leon Weinmeister (61. Yassin Elgawady), Nikita Kulinchenko (51. Omar Taha), Jan Rambusch (32. Hozifa Moustafa), Milan Otto.

Tore: 1:0/3:0 Jonathan Ortseifen (5./26.), 2:0/6:0 Mika Zerfas (11./42.), 4:0 Simon Odenthal (37.), 5:0 Jonas Fabian Soler Wittke (39.)

1. FC Saarbrücken – SV Eintracht Trier ⇥4:1 (3:0)

Mit dem ersten Saarbrücker Angriff sahen sich die Trierer B-Junioren direkt im Rückstand. Nur zehn Minuten später erhöhte der FCS. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, wusste Co-Trainer Jens Roth. In der Pause stellte das Trainerteam um. „Wir waren dann mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser“, so Roth. Trotz des Treffers von Dion Morina per Elfmeter reichte es am Ende aber nicht mehr für eine Aufholjagd.

SVE: Manuel Kees - Jannik Heinzen, Maximilian Marx, Lukas-Orlando Steines (62. Julian Wingerath), Dion Morina, Leonard Petry, Marlon Wagner (41. Illia Kushnarenko), Leonard Yushkevich (75. Nikita Akymenko), Till Zimmer, Noah Dienhart, Nils Gorges (41. Tyler Lee Keller).

Tore: 1:0/3:0 Emirhan Erdogan (3./37.), 2:0/4:0 unbekannt (13./51.), 4:1 Dion Morina (56., FE)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Homburg ⇥7:1 (5:0)

Nach vier Niederlagen in Folge konnte die Eintracht mal wieder jubeln. Dabei sorgten die Trierer schon im ersten Durchgang durch Tore von Nathan Matondo, Joona Meyer, Ben Rommelfangen und Szymon Siejka für klare Verhältnisse. „Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient“, sagte ein zufriedener Trainer Markus Schottes. Bereits am Mittwoch, 14 Uhr, geht es mit dem Nachholspiel bei Wormatia Worms weiter.

SVE: Tobias Zens - Leon Follmann (48. Elias Stiller), Nikita Gendelmann, Lui Litzenberger, Sven Colles, Nathan Matondo, Ben Rommelfangen, Szymon Siejka (48. Leopold Binz), Lias Weiland (36. Linus Schmitt), Gustav Schneider (36. Niklas Laudwein), Joona Pepe Meyer (36. Emil Disch).

Tore: 1:0/3:0 Nathan Matondo (12./23.), 2:0 Joona Pepe Meyer (20.), 4:0 Ben Rommelfangen (27.), 5:0 Szymon Siejka (35.), 5:1 Felix Wittling (52.), 6:1 Elias Stiller (56.), 7:1 Leopold Binz (61.)