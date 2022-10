Irres 4:4 im Top-Duell: Schwalbach krönt Aufholjagd der DJK Ballweiler-Wecklingen und Köllerbach trennen sich 4:4 - Primstal siegt im Derby - Quierschied baut Siegesserie aus

Beim Debüt von Neu-Trainer Thorsten Lahm kam Borussia Neunkirchen zu Hause nicht über ein 2:2 gegen den FC Rastpfuhl hinaus. Die Spvgg. Quierschied setzte derweil ihre Siegesserie unbeirrt fort. Das 3:0 beim SC Halberg Brebach war der siebte Sieg in Serie für die Sportvereinigung. Alle Saarlandliga-Spielberichte vom Wochenende könnt Ihr hier lesen:

Der FV erwartet nun an diesem Dienstag um 19 Uhr Ligakonkurrent Spvgg. Quierschied im Pokal. "Da sind wir mal Außenseiter und haben nichts zu verlieren", erklärte Eppelborns Trainer Sebastian Kleer zu dieser Partie. Die Favoritenrolle sieht der Coach beim Gegner, weil dieser zuletzt sieben Siege in Serie feierte. Zählt man die Pokal-Begegnungen dazu, gewann die Sportvereinigung sogar neun Mal in Folge.

Fünf Minuten vor der Pause staubte Daoud zum 1:2 ab, nachdem eine Flanke von Niklas Schiller von der Latte ins Feld zurücksprang. Nach Zuspiel von Gabler gelang Dominic Altmeier in der 69. Minute das 2:2, ehe Schiller nach einem gehaltenen Solovej-Kopfball zehn Minuten vor Schluss zum Siegtor für Herrensohr abstaubte. Eppelborn bleibt nach der Niederlage auf Rang 14.

Der FV hatte zunächst mehrere Großchancen, fing sich dann aber in der 19. Minute das 0:1 durch Jodi Daoud, der nach einem Steilpass erfolgreich war. Thomas Selensky glich nach Vorarbeit von Jannis Gabler aus. Der Torschütze wurde in der 29. Minute an der Strafraumkante bedient, ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und schoss zum 1:1-Halbzeitstand ein.

Kurios: Ausgerechnet gegen den Nachbarn geht für Hasborn zu Hause gar nichts. Seit dem Primstaler Saarlandliga-Aufstieg 2013 hat der VfL alle Nachbarschafts-Duelle in Hasborn zu seinen Gunsten entschieden.

"Unser Sieg war verdient, weil wir bissiger und galliger waren", meinte VfL-Trainer Nico Lalla nach dem Schlusspfiff. "Wir haben dieses Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Da haben wir es nicht geschafft, den Derby-Charakter reinzubringen", erklärte Hasborns Trainer Heiko Wilhelm.

In der 77. Minute bekam Hasenfratz nach einem Foul eine Zeitstrafe. In Unterzahl unterlief dem SV ein Fehler im Spielaufbau. Niklas Schulz bediente danach Felix Guttmann, der zum 0:2 traf.

Vor 600 Zuschauern war Primstal in der ersten Hälfte bissiger. Die 1:0-Führung für die Gäste erzielte Fabio Lanfranco per Kopf nach einer Ecke von Jannik Schulz. Nach der Pause ließ Hasborn gute Chancen zum 1:1 durch Niclas Scholl, Lukas Hasenfratz und Tim Rettenberger aus.

"Mengen" fiebert nun dem "Pokal-Derby" an diesem Mittwoch um 19 Uhr zu Hause gegen Ballweiler-Wecklingen entgegen. Vor kurzem bezwang das Team von Trainer Patrick Vitt diesen Gegner in der Liga - ebenfalls zu Hause - mit 4:1.

Dann traf Luca Bauer nach einem Pass des eingewechselten Jonathan Böffel, der sein Comeback nach langer Verletzungspause wegen einer Schambeinentzündung feierte, in der 66. Minute zum 2:1 für den SV . Durch einen Kopfball von Manuel Bisenius nach einer Flanke von Luca Bauer ließen die Gastgeber in der 83. Minute das vorentscheidende 3.1 folgen. Vier Minuten danach gelang Nico Offermanns nach Zuspiel von Marius Bauer das Tor zum 4:1-Endstand.

Der SV war im ersten Durchgang besser. Yamadau Tounkara traf nach einem Pass von Jordan Steiner in der zehnten Minute zum 1:0. Nach der Pause glich der FV durch einen von Fabrizio Simonetta verwandelten Elfmeter aus. Jan Dick war zuvor in der 58. Minute von Tobias Isengard gefoult worden. Kurz danach lenkte SV-Torwart Marco Curcio einen Schuss von Dick an den Pfosten.

Doch die Gastgeber schlugen zurück. Elias Hoffmann verkürzte nach Zuspiel von Cyril Hamann in der 84. Minute mit einem Schuss ins lange Eck auf 3:4. In der Nachspielzeit schlug ein 20-Meter-Schuss von Mirco Schwalbach zum 4:4 ein.

Eine Viertelstunde später bekam Köllerbach nach einem Foul von Stefan an Samed Karatas Elfmeter. Yannick Momper verwandelte in der 73. Minute zum 2:3. Als Steven Gross nur 120 Sekunden danach nach Vorarbeit von Ndombele zum 2:4 traf, schien die Messe gelesen.

Manasse Ndombele sorgte in der 50. Minute nach einem Ballverlust der Hausherren dafür, dass die Sportfreunde mit 2:1 in Führung gingen. Nur acht Minuten danach traf DJK-Torjäger Pascal Gherram mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel zum 2:2.

Mit einem Schuss vom Strafraumeck brachte Mario Pendari die Gäste vor 250 Zuschauern in der elften MInute in Führung. Nach ähnlichem Muster glich Lorenzo Stefan für die DJK vier Minuten vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang wurde es dann spektakulär - insbesondere in der Schlussphase.

SC Halberg Brebach – Spvgg. Quierschied 0:3 (0:1)

Nach einem Steilpass brachte Matthias Krauß die Gäste in der 33. Minute in Führung. "Zuvor waren wir eigentlich gut im Spiel. Da hatten wir viel Ballbesitz und einige gute Aktionen nach vorne", berichtete SC-Trainer Martin Peter. Kurz vor und kurz nach der Pause vergab Brebach dann zwei Chancen zum Ausgleich. Achmed Tahar scheiterte an Torwart Benedikt Schmitt, ein Schuss von Stéphane Calange wurde von einem Abwehrspieler von der Linie gekratzt.

Dann entschied Krauß auf der Gegenseite einen Zweikampf zu seinen Gunsten, lief alleine aufs Tor und markierte in der 64. Minute das 0:2. Nach einem Fehlpass des SC gelang Lars Brückner sieben Minuten später das Tor zum 0:3-Endstand. "Dann war unsere Moral gebrochen", gab Peter zu. "Das war aber trotzdem keine schlechte Leistung von uns. Nur haben wir uns zwei Tore quasi selber gemacht", ergänzte der Übungsleiter.

FV Schwalbach – FC Homburg II 0:2 (0:2)

Homburg II geriet früh in Unterzahl. Jonas Ercan wollte in der 17. Minute - nach einem Zweikampf am Boden liegend - nach dem Ball treten, erwischte jedoch FV-Akteur Felix Martin. Danach ließ Schwalbach drei gute Chancen zur Führung liegen. Zwei Mal vergab Nico Staub, einmal zielte Julian Faust nicht genau genug.

Dann köpfte Cezar Kaio den Ball nach einer Ecke in der 36. Minute zum 0:1 ins Netz. "Dabei hatten wir genau solche Situationen noch im Vorfeld angesprochen", ärgerte sich FV-Co-Spielertrainer Kevin Folz. Nur sechs Minuten danach traf Ibrahim Mina die Latte, verwertete den Abpraller aber zum 0:2. In der zweiten Hälfte blieben die Bemühungen des FV die Partie zu drehen erfolglos.

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich Schwalbach nun an diesem Mittwoch im Pokal, wo die Grün-Weißen den Oberligisten FC Hertha Wiesbach empfangen. Homburg II kletterte durch den Erfolg im Schwalbacher Jahnstadion übrigens auf Rang zwei der Tabelle, während Schwalbach auf Rang neun zurückfiel.

FV Siersburg – SG Mettlach-Merzig 1:3 (1:1)

In der zehnten Minute drückte Cayan Boz einen Pass mit der Fußspitze zum 1:0 über die Linie. Nach einer halben Stunde traf Tim Roob per Abstauber zum 1:1. Zuvor war Roob nach Vorarbeit von Fernando da Silva Carl noch mit einem Schuss an FV-Torwart Timo Wagner gescheitert.

Kurz nach der Pause ließ der FV zwei Chancen zum 2:1 ungenutzt. Sowohl Yannic Homberg wie auch Jonas Magar scheiterten an Mettlach-Merzigs Keeper Jonas Lucchi. Zehn Minuten vor Schluss hämmerte Fabian Theobald das Leder aus 35 Metern zum 2:1 für die SG in den Winkel. Kurz vor Schluss erhöhte Roob auf 3:1 für die Gäste, die nun an diesem Mittwoch im Pokal Oberligist FV Diefflen erwarten.

SV Saar 05 Saarbrücken – FSG Ottweiler-Steinbach 3:1 (1:0)

Zwei Minuten vor dem Ende einer ereignisarmen ersten Hälfte zwischen zwei personell gebeutelten Teams brachte Maxi Kassel den SV mit einem 18-Meter-Schuss in Führung. Nach einem Steckpass von David Seibert legte Johannes Neufang zehn Minuten nach der Pause das 2:0 nach.

In Überzahl – nach einer Zeitstrafe gegen FSG-Akteur Louis Cupelli wegen Meckerns – erhöhte Tim Wolf auf 3:0 (63.), ehe die Gäste zehn Minuten vor Schluss durch Dustin Lill noch einmal verkürzten. Trotz einer Zeitstrafe gegen Maxi Kassel wenige Minuten vor dem Abpfiff geriet der Erfolg der Saarbrücker aber nicht mehr in Gefahr. "Vor dem Gegentreffer haben wir es verpasst das vierte Tor zu erzielen", meinte SV-Trainer Timon Seibert.

Durch den Erfolg kletterte seine Mannschaft in der Tabelle auf Rang elf. Die 05er sind nun an diesem Mittwoch um 19 Uhr im Pokal bei Verbandsligist SG Lebach-Landsweiler zu Gast. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Landsweiler.

Borussia Neunkirchen – FC Rastpfuhl 2:2 (2:2)

Beim Debüt von Neu-Trainer Thorsten Lahm geriet die Borussia mit 0:2 in Rückstand. Alex Schell nutzte einen Abwehrfehler in der elften Minute zum 0:1. Die Defensive der Hausherren griff den Schützen vor 300 Zuschauern nicht richtig an Giovanni Runco erzielte acht Minuten später per Strafstoß, den zweiten Gäste-Treffer nachdem Sinan Tomzik von Neunkirchens Kapitän Marco Dahler gelegt wurde.

Noch vor der Pause kam Neunkirchen zum 2:2. Kamil Czermurzynski traf nach einer Flanke von Simon Schreibeisen (24.) und Michael Müller war nach einer Ecke von Niklas Allenfort erfolgreich (37.).

Fünf Minuten nach der Pause sah der Borusse Simon Schreibeiesen nach einer Notbremse gegen Runco Rot. Trotz Unterzahl hatte die Borussia danach noch Möglichkeiten zum 3:2, aber auch Rastpfuhl hatte einmal den Torschrei auf den Lippen, als ein Schuss von Mirco Becker Mitte der zweiten Hälfte an den Pfosten klatschte.

Für die Borussia war es übrigens das vorerst letzte Spiel im Ellenfeld. Dort wird ein neuer Rasen verlegt, der voraussichtlich ab April 2023 bespielbar ist. Bis dahin tragen die Hüttenstädter ihre Heimspiele auf dem Kunstrasenplatz neben dem Ellenfeld aus. Dort findet auch die Pokal-Begegnung an diesem Mittwoch gegen Ligakonkurrent FV Bischmisheim statt.