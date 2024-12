Ippensen und Anderlingen vor anspruchsvollen Spielen

– Foto: Lennart Blömer

Für den SV Ippensen und den SV Anderlingen stehen am Wochenende in der Bezirksliga schwere Aufgaben an. Während der SVI den Tabellenzweiten SG Unterstedt empfängt, tritt der SVA beim wiedererstarkten FC Verden II an.

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der SV Ippensen in der Bezirksliga den Tabellenzweiten SG Unterstedt. SVI-Trainer Holger Dzösch zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass die Partie stattfinden kann: „Wenn sich der Wetterbericht fürs Wochenende bewahrheitet, dann spielen wir, glaube ich.“ Sportlich geht der SVI als Außenseiter in die Begegnung, was für Dzösch den Druck mindert: „Es ist eines der leichteren Spiele für uns. Wenn wir punkten, wäre es ein Erfolg.“ Eine Niederlage würde den SVI nicht so sehr schmerzen wie gegen einen direkten Konkurrenten.