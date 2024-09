Ippensen holt ersten Heimsieg der Saison mit 2:1-Erfolg gegen RSV II

Der SV Ippensen konnte gegen die zweite Mannschaft des Rotenburger SV den ersten Heimsieg der Bezirksliga-Saison einfahren. Mit acht Punkten hat die Mannschaft nun auch den Anschluss an das Mittelfeld der Liga erreicht.

Als Ole Brüggmann in der 87. Minute das 2:0 erzielte, schien das Spiel im Stadion im Kuhbachtal bereits entschieden. Doch der späte Anschlusstreffer der Gäste in der letzten Spielminute sorgte für eine nervenaufreibende Nachspielzeit. Am 2:1- Sieg der Gastgeber änderte sich jedoch nichts mehr.

Ab der 15. Minute kam der SV Ippensen besser ins Spiel und übernahm die Kontrolle. Die große Chance zur Führung vergab Nils Klindworth in der 37. Minute, als er nach einem Foul an Alexander Wagner einen Strafstoß deutlich über das Rotenburger Tor schoss.

Zu Beginn erwischte der Gast aus Rotenburg den besseren Start. Ippensen tat sich im Aufbauspiel schwer und verlor den Ball häufig schon früh. Der RSV II gelangte öfter in die gegnerische Hälfte, ohne jedoch echte Torgefahr auszustrahlen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnten sich die Gastgeber dann doch: Ole Klindworth erzielte nach einer Vorlage von Wagner das 1:0 für Ippensen, das gleichzeitig den Pausenstand markierte.

Ippensen kommt mit der Umstellung zunächst nicht klar

In der zweiten Hälfte nahm Rotenburgs Trainer Torsten Krieg-Hasch einige taktische Änderungen vor, nachdem er mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten unzufrieden war. Besonders die Umstellung auf eine Dreierkette bereitete Ippensen zunächst Schwierigkeiten. In der 58. Minute hatte Tonny Munezero die große Chance zum Ausgleich, doch Ippensens Torhüter Florian Krause parierte stark im Eins-gegen-Eins und bewahrte sein Team vor dem Gegentreffer.

Obwohl Rotenburg weiterhin die aktivere Mannschaft war, fand Ippensen im Laufe der zweiten Hälfte besser ins Spiel zurück. Schließlich sorgte Ole Brüggmann, der zuvor schon zweimal gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht war, nach Vorarbeit von Jannik Dzösch und Ole Klindworth in der 87. Minute für das vermeintlich entscheidende 2:0.

Doch Rotenburg gab sich nicht geschlagen: Nico Nachtigall verkürzte in der Schlussminute nach einem Fehler in der Ippenser Abwehr mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:1. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr, sodass der SV Ippensen erstmals in dieser Saison alle drei Punkte zu Hause behielt.

SVI-Coach Holger Dzösch war mit dem Ergebnis zufrieden, räumte jedoch ein: „Ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen.“ Rotenburgs Trainer Krieg-Hasch zeigte sich vor allem mit der zweiten Hälfte seiner Mannschaft versöhnt: „Die erste Halbzeit war unterirdisch, aber nach der Pause hatten wir ein optisches Übergewicht. Am Ende hat nicht der Bessere gewonnen, sondern der Kaltschnäuzigere.“