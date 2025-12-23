Interregio-Gegner von FVRZ-Teams trennt sich von Trainer

Chur 97: Zarkovic nicht mehr Coach. Auch beim Interregio-Schlusslicht Chur 97 kommt es zu einem Trainerwechsel. Mit Aleksandar Zarkovic, der seit Oktober 2021 im Amt war, trennte sich der Bündner Verein kurz vor Weihnachten. Interimspräsident Luca Catricalà erklärte gegenüber der "Südostschweiz": "Es war eine Reaktion auf die sportlichen Leistungen und auf diverse Gespräche mit den Spielern." Zarkovic hatte während seiner Amtszeit in Chur keine einfachen Rahmenbedingungen. Mehrere Wechsel auf der Präsidentenposition stehen dafür stellvertretend. Auch Catricalà betonte: "Er hat es in den vergangenen Jahren geschafft, das Beste aus den begrenzten finanziellen Mitteln herauszuholen." Wer die Nachfolge des 32-Jährigen antreten wird, ist noch offen. "Es muss eine Person sein, die den Verein kennt und bereit ist, uns nachhaltig in die Zukunft zu führen", so Catricalà. Chur 97 steht zur Meisterschaftshalbzeit der Interregio-Gruppe 5, in der auch die FVRZ-Teams Seefeld, Seuzach und der FC Schaffhausen II vertreten sind, am Tabellenende.

Verstärkungen für die SV Schaffhausen und Beringen. Für die SV Schaffhausen sieht es in der Erstliga-Gruppe 3 derzeit wenig erfreulich aus. Neben dem neuen Trainer Ergün Dogru gibt es nun aber auch eine neue – beziehungsweise alte – Hoffnung für den Sturm: Lukas Zwahlen kehrt nach Intermezzos bei YF Juventus und dem FC Kreuzlingen zum Schlusslicht zurück. "Ich bin hoch motiviert, diese Herausforderung anzunehmen", sagte Zwahlen gegenüber den "Schaffhauser Nachrichten". Zwei Spielklassen tiefer ist die Lage beim FC Beringen ebenfalls angespannt. Der Zweitletzte der Gruppe 2 verstärkt sich für die Rückrunde mit Enrico De Nobile, der von der SV Schaffhausen kommt. Er bekräftigt: "Ich will mithelfen, den Abstieg zu vermeiden."