Insolvenzplan durchgewunken: KFC Uerdingen winkt schuldenfreie Zukunft Schritt für Schritt scheint der KFC Uerdingen die Altlasten der Vergangenheit abzustreifen. So steht das Ende des Insolvenzverfahren in den kommenden Wochen bevor. von Markus Becker · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Becker

Vor dem Amtsgericht Krefeld versammelten sich am heutigen Donnerstag (9. April) die Gläubiger des KFC Uerdingen und entschieden über den Insolvenzplan von Thomas Ellrich. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: In allen Gruppen gab es Zustimmung. Damit steht dem baldigen Abschluss des Insolvenzverfahrens nichts mehr im Weg.

KFC winkt ein schuldenfreier Neuanfang "Ich freue mich sehr über die Zustimmung der Gläubiger und die zügige Bestätigung des Insolvenzplans durch das Gericht. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein sowohl sportlich als auch wirtschaftlich viel Erfolg“, wird Thomas Ellrich in den Vereinsmedien zitiert. Besonders bemerkenswert: Für den ehemaligen Bundesligisten deutet sich sogar ein schuldenfreier Neustart an (>>> Für mehr dazu hier). Möglich macht das die aktuelle Rechtslage im Insolvenzverfahren. Demnach muss der Verein lediglich eine sogenannte Planquote an jene Gläubiger zahlen, deren Forderungen erst nach Eröffnung des Verfahrens entstanden sind. Ältere Verbindlichkeiten können – und werden wohl im Falle des KFC – entfallen.

Stimmberechtigt waren folgerichtig auch nur diese "neuen“ Gläubiger – und die stellten sich geschlossen hinter den Plan. Entsprechend optimistisch zeigt sich der erst im Februar gewählte Vorsitzende Norbert Philipp: "Die überwältigende Zustimmung unserer Gläubiger ist für uns ein starkes Signal des Vertrauens und eine wichtige Grundlage für den Neustart. Wir blicken zuversichtlich nach vorne und werden alles daransetzen, den Verein sowohl sportlich als auch wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich weiterzuentwickeln.“