Gläubigerversammlung des KFC Uerdingen: Wer leer ausgeht

Mit drastischen Folgen für alle sogenannten Insolvenzgläubiger – also die „alten“ Gläubiger: Sie dürfen ihre Forderungen nicht mehr „eintreiben“ und auch nicht über den Insolvenzplan abstimmen. Dieses Recht wird nun lediglich den sogenannten Massegläubigern zuteil. Das sind Personen oder Unternehmen, deren Forderungen erst nach der Verfahrenseröffnung durch Handlungen des Insolvenzverwalters oder das Verfahren selbst entstehen. Sprich: Unter anderen sind das die aktuellen Verantwortlichen des KFC Uerdingen. Die Forderungen der „Alt-Gläubiger“ rutschen in der Priorität nach hinten, weil zunächst die neuen Verbindlichkeiten bezahlt werden müssen. Die Insolvenzquote – also der Anteil, den Alt-Gläubiger am Ende erhalten – sinkt dadurch meist spürbar, teils sogar auf ein Minimum.

Höhe der Quote ist noch geheim

Und im Fall des KFC Uerdingen offenbar sogar auf null. Denn Thomas Feldmann, der Pressesprecher von Insolvenzverwalter Ellrich, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Insolvenzgläubiger erhalten keine Quote, nur die Massegläubiger partizipieren quotal an einer Ausschüttung.“ Die Mittel für die „Planquote haben die Freunde und Förderer des KFC Uerdingen 05 zur Verfügung gestellt“. Über die Höhe der zu erwartenden Quote dürfe derweil keine Auskunft gegeben werden. Darüber hinaus wurden Fragen nach der Gesamtsumme der angemeldeten und festgestellten Insolvenzforderungen sowie nach möglichen Gläubigergruppen mit Verweis auf die Vertraulichkeit nicht beantwortet.