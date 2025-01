Innenverteidiger verlässt Erfurt

Der 24-Jährige beendet damit vorzeitig seinen bis Juni 2025 laufenden Vertrag in der Blumenstadt. Beide Vereine einigten sich darauf, keine Details zu den Ablösemodalitäten öffentlich zu machen. Zeller war bereits von Juli 2022 bis Juni 2023 beim 1. FC Schweinfurt unter Vertrag. Der 1,94 Meter große Defensivspieler absolvierte insgesamt 41 Partien im rot- weißen Trikot in der Regionalliga Nordost, davon elf in der laufenden Saison. >> zum FuPa-Profil von Lucas Zeller

„Lucas ist und war stets ein talentierter und fleißiger Spieler, mit dem wir viel Freude hatten. Dass er nun nach Schweinfurt zurückkehren möchte, können wir angesichts der aktuell sehr guten sportlichen Leistung Schweinfurts gut nachvollziehen. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und alles Gute“, äußerte sich Erfurts Cheftrainer Fabian Gerber.