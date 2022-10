Ingelheim: Mit Geduld und Cleverness SpVgg gewinnt Verfolgerduell in Oppenheim mit 4:1

OPPENHEIM . Glänzender Start in die „Wochen der Wahrheit“ für die Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Im Verfolgerduell beim FSV Oppenheim setzte sich der Ex-Oberligist 4:1 (1:1) durch und liegt auf Rang drei. „In der ersten Viertelstunde waren wir ein bisschen nervös, da war Oppenheim auch gut drin in der Partie“, berichtete Ingelheims Cheftrainer Matthias Güldener.

Nach dem Wechsel war es phasenweise ein Augenschmaus, was die Ingelheimer zelebrierten. „Endlich haben wir auf den Platz gebracht, was wir wollen“, frohlockte Güldener. Seine Jungs spielten die Angriffe clever aus. Vor allem beim 1:2 durch Francesco Teodonno (66.) und beim 1:3 durch Deisen (72.). Mit dem vierten Treffer machte Tom Zimmer den Deckel drauf (80.). Der Drei-Tore-Unterschied spiegele die Kräfteverhältnisse gut wider, versicherte Güldener. „Entscheidend war unsere Geduld“, befand Parlak. „Und wir haben zur richtigen Zeit – in der Druckphase der Oppenheimer – das zweite Tor gemacht. Das hat uns beflügelt.“