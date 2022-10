Ingelheim: Deisen macht den Deckel drauf Bezirksligist Spvgg. Ingelheim behält im Verfolgerduell mit Guntersblum 3:1 die Oberhand

INGELHEIM . 3:1 (1:1) im Verfolgerduell mit dem derzeit formschwachen Aufsteiger SV Guntersblum: Die Fußballer der Spvgg. Ingelheim bleiben vorne dran in der Bezirksliga. Vor 150 Fans im Blumengarten starteten die Ingelheimer eigentlich gut in eine anfangs zerfahrene Partie. Doch nach sieben Minuten liefen sie direkt in einen langen Ball. „Der wurde dann noch tief gespielt – und wir konnten nicht mehr umschalten“, schilderte Cheftrainer Matthias Güldener die Entstehung des 0:1 durch Yasin Yildiz (7.).

Entscheidung in der Schlussphase

Die Gäste hatten auch noch die ein oder andere gefährliche Aktion. „Einmal war es richtig knapp, da hätten sie in Führung gehen können und die Partie vielleicht noch einmal eine andere Wendung genommen“, gab Güldener zu. Doch nach der x-ten Ecke kam Max Sponheimer am langen Pfosten mit Druck an den Ball und wuchtete die Kugel zum 2:1 ins kurze Eck (84.). „Das war dann so der Brustlöser“, atmete der Coach auf. Die Gäste probierten im Finish alles. Doch in der Nachspielzeit war Lion Deisen zur Stelle. Mit dem 3:1 machte der Jungspund den Deckel drauf (90.+3). Fazit von Güldener: „Ein ganz wichtiger Sieg.“ Am Dienstag (19.30 Uhr) peilen die Ingelheimer nun beim Tabellensechsten SV Klein-Winternheim den dritten Dreier in Serie an.