Infoveranstaltung des KFC Uerdingen: Insolvenz, Rettung und Debatten

Außerdem seien Zugänge, die sich Platzer am Montag beim Westdeutschen Fußballverband besorgt habe, um in Zukunft Spiele übers DFBnet planen zu können, in wenigen Stunden vom Administrator beim KFC wieder abgemeldet worden. Im weiteren Verlauf wurde aber aufgeklärt, dass alle Zugänge inzwischen funktionieren sollen. Daneben sei man aber auch noch in Gesprächen mit dem Finanzamt, um eine Fortführung des Vereins weiter zu gewährleisten.

Im Anschluss nahm die Diskussion wieder Fahrt auf, denn immer wieder und immer öfter schalteten sich auch die Fans ein. Zudem wurde auch Harald Grassen immer öfter direkt angesprochen und bekam zwischendurch ebenfalls das Mikro und musste sich immer wieder rechtfertigen. Dabei ging es unter anderem auch um das entzogene Vertrauen seitens des Verwaltungsrates gegenüber Platzer. Letztlich gipfelte dies in der Frage von Grassen, ob sie die beiden Vorstandsmitglieder Peter Kahstein und Dirk Röthig „abschießen“ sollen, woraufhin großer Jubel bei den Anwesenden aufbrandete, was als klare Zustimmung für eine Entlassung zu werten war.

„Wir brauchen einen handlungsfähigen Vorstand“