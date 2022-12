In Sinsheim kehrt der Budenzauber zurück Sinsheimer Hallenfußball +++ Vier Vereine melden sich und ihre Turniere zurück +++ So ist der Stand der Dinge

"Wir freuen uns sehr nach zwei Jahren mal wieder unser Hallenturnier ausrichten zu dürfen", sagt Kirchardts Spielausschuss Thomas Hafner. Am Sonntag, den 22. Januar öffnet die Kirchardter Sporthalle ihre Pforten. Anmeldungen gibt es bereits einige, unter anderem ist auch der Titelverteidiger von 2020, die SGM Massenbachhausen, wieder mit am Start. "Ansonsten haben wir erneut viele Teilnehmer aus dem Kreis und der näheren Umgebung", freuen sich in Kirchardt laut Hafner alle auf viele bekannte Gesichter und ein paar angenehme Stunden unterm Hallendach.

Den Auftakt in die Hallenserie bestreitet traditionell der TSV Obergimpern. Am Samstag, den 17. Dezember lädt der Kreisligist in der Bad Rappenauer Mühltalhalle zu seinem dreizehnten Erwin-Ruess-Gedächtnisturnier. Das Turnier ist benannt nach dem früheren ersten Vorsitzenden Erwin Ruess, der am 31. Dezember 2007 plötzlich und unerwartet verstorben ist. Aktuell haben elf Teams gemeldet, die Turnierverantwortlichen um Sven Möller hoffen noch auf eine zwölfte Mannschaft, um einen ausgewogeneren Spielplan erstellen zu können. Interessierte Klubs dürfen sich gerne beim TSV Obergimpern melden.

In Helmstadt ist das Hallenturnier gleichzeitig die Neueröffnung der renovierten Schwarzbachhalle. Über das komplette Wochenende des 14. und 15. Januar spielen nicht nur die Aktiven-Mannschaften um den Wanderpokal, obendrein kommen hier stets zahlreiche Alte Herren Mannschaften aus der Umgebung zusammen. Das Aktiven-Turnier firmiert als "11Teamsports-Cup" und hat für den Turniersieger neben einem Wanderpokal einen Satz Trikots als Preis zu bieten. Die Spiele beginnen am Samstagabend und sonntags ist der Finaltag vorgesehen.

Für Hobby- und Firmenteams ist das Gerümpelturnier des FVS Sulzfeld die passende Veranstaltung. Der Kreisligist lädt gleich an zwei Tagen in seine Ravensburghalle. Am Mittwoch, den 28. Dezember können sich Firmen- und Freizeitmannschaften, bei denen aktive Spieler mitwirken dürfen, messen und tags darauf treten Vereins-, Firmen- und Freizeitmannschaften, bei denen ausschließlich nicht aktive Spieler teilnehmen, gegeneinander an.