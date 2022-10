Immer den einzelnen Spieler im Blick Junger Heeslinger als Co-Trainer bei Werders U14

Wie waren die ersten Wochen bei Werder?

Maximilian Künne: Durchweg positiv. Natürlich war es für mich ein Schritt raus aus der Komfortzone in Heeslingen. Ich wurde aber von allen sehr gut aufgenommen - gerade meine Trainer-Kollegen bei der U14 Yannick Viol und Börge Brünjes haben mich toll unterstützt, haben mir Zeit gegeben, anzukommen, und ich konnte schon sehr viel lernen. Ich lerne wirklich in jeder Trainingseinheit dazu. Und ich kann selbst eigene Ideen einbringen. Yannick ist da total offen. Er lässt mich vieles ausprobieren.

Vorher haben Sie die U16 des JFV A/O/B/H/Heeslingen trainiert. Was ist an der Arbeit im Bremer Leistungszentrum für Sie neu? Was hat Sie überrascht?

Maximilian Künne: Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Trotzdem hat es mich überrascht, wie sehr die Entwicklung des einzelnen Spielers hier im Vordergrund steht. Wie detailliiert und akribisch daran gearbeitet wird, um das einzelne Talent zu fördern. Als Trainer beim JFV musste ich mich um vieles kümmern. Hier stehen Spezialtrainer in Bereichen wie Kognition und Athletik zum Austausch zur Verfügung. Hier bekommt man ein umfassendes Bild von den Spielern und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren - die Arbeit als Fußball-Trainer.

Auch hat es mich überrascht, wie groß die intrinsische Motivation jedes Spielers ist, die wollen einfach in jedem Training, geben Vollgas und haben alle eine sehr hohe Auffassungsgabe, können ganz schnell Vorgaben umsetzen.

Wie ist die Zusammenarbeit? Wieviel Austausch gibt es?