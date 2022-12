Im Video: Roland Virkus im Bauerei Jöris Fußballtalk Über 90 Minuten lang stand der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach Moderator Michael Palumbo Rede und Antwort.

Viele Jahre lang war Michael Palumbo der Moderator des SV-Lürrip-Fußball-Talks, bei dem er zahlreiche namhafte Gäste der Fußballszene in und um Mönchengladbach zu Gast hatte. Seit diesem Herbst ist er Gastgeber eines vergleichbaren, neuen Formats, das in der Brauerei Jöris in Mönchengladbach beheimatet ist - unweit der Anlage des 1. FC Mönchengladbach, für den Palumbo inzwischen tätig ist.