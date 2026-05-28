Illertissen vermeldet drei weitere Neuzugänge

Es geht Schlag auf Schlag beim FV Illertissen. Nachdem der Regionalligist am Dienstag den neuen Trainer Walid Khaled vorstellen konnte (>>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht!), können die Schwaben nun auch drei weitere Neuzugänge präsentieren: Constantin Pauly, Ilkan Atak und Nino Cassaniti verstärken den FVI.
Vom hessischen Oberligisten FC Gießen kommt Constantin Pauly. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger absolvierte dort seit Jahresbeginn alle Spiele, war im Winter aus Luxemburg zum Oberligisten gewechselt. "Eine neue Herausforderung, ich möchte mich weiterentwickeln, vieles wird anders sein als in der Oberliga und in Luxemburg, worauf ich mich aber freue", lässt sich der Abwehrstratege zitieren.
Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler ist sich sicher, dass beide Verstärkungen werden können: "Constantin Pauly hat uns im Probetraining überzeugt. Ilkan Atak hat mit seinen 23 Jahren absolut Entwicklungspotential, seine Trefferquote sprach zudem für ihn."
Mit Nino Cassaniti von Viktoria Aschaffenburg steht ebenfalls als Neuzugang fest. Der 23-Jährige war nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt II Anfang 2025 eineinhalb Jahre für den SVA aktiv und kam in diesem Zeitraum 44 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.