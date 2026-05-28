Illertissen vermeldet drei weitere Neuzugänge Constantin Pauly, Ilhan Atak und Nino Cassaniti verstärken den Regioanlligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Ilhan Atak überzeugte in der Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayen mit 11 Treffern in 14 Partien und wagt nun den Sprung in die Regionalliga. – Foto: Sven Leifer

Es geht Schlag auf Schlag beim FV Illertissen. Nachdem der Regionalligist am Dienstag den neuen Trainer Walid Khaled vorstellen konnte (>>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht!), können die Schwaben nun auch drei weitere Neuzugänge präsentieren: Constantin Pauly, Ilkan Atak und Nino Cassaniti verstärken den FVI.

Vom hessischen Oberligisten FC Gießen kommt Constantin Pauly. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger absolvierte dort seit Jahresbeginn alle Spiele, war im Winter aus Luxemburg zum Oberligisten gewechselt. "Eine neue Herausforderung, ich möchte mich weiterentwickeln, vieles wird anders sein als in der Oberliga und in Luxemburg, worauf ich mich aber freue", lässt sich der Abwehrstratege zitieren.











Ein weiterer Neuzugang ist Ilkan Atak, ein äußerst interessanter Offensivmann. Der 23-Jährige wechselt vom FC Ismaning nach Illertissen. Erst im Winter hatte sich der im oberbayerischen Freising geborene Mittelstürmer vom türkischen Zweitligisten 2 Eylül Spor verabschiedet und heuerte beim Bayernligisten an. In der Bayernliga Süd erzielte er in der Frühjahrsrunde in 14 Einsätzen starke elf Treffer. "Der Verein hat auf mich einen guten Eindruck gemacht", betont Ilkan Atak und führt aus: "Ich habe beim Probetraining festgestellt, dass die Intensität im Vergleich zu meiner Zeit bei einem türkischen Drittligisten schon höher ist und möchte mir in Illertissen einen Stammplatz erkämpfen."



Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler ist sich sicher, dass beide Verstärkungen werden können: "Constantin Pauly hat uns im Probetraining überzeugt. Ilkan Atak hat mit seinen 23 Jahren absolut Entwicklungspotential, seine Trefferquote sprach zudem für ihn."

Nino Cassaniti hat sich dem FV Illertissen angeschlossen. – Foto: Michael Buchholz