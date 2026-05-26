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Bachthaler-Nachfolger fix: Walid Khaled neuer Trainer in Illertissen
Der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber coachte zuletzt die U23 des SV Waldhof Mannheim in der Verbandsliga
von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Kaiserwetter bei der Präsentation: Walid Khaled (Mitte) wird an seinem neuen Arbeitsplatz im Illertisser Vöhlinstadion von Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler (re.) und dem Sportlichen Leiter Jochen Schmitt begrüßt. – Foto: FVI
Nun ist die Katze beim FV Illertissen aus dem Sack: Walid Khaled heißt der neue Cheftrainer beim Regionalligisten aus dem Landkreis Neu-Ulm. Der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber war zuletzt als Trainer der U23 des Drittligisten SV Waldhof Mannheim in der Verbandsliga Nordbaden aktiv. Im bayerischen Amateurfußball ist er hingegen noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Trotz seines noch jungen Traineralters verfügt er schon über einige Jahre Erfahrung im Trainergeschäft.
"Walid bringt jahrelange Erfahrung aus dem Profifußball mit. Sechs Jahre war er beim SGV Freiberg aktiv, betreute dort die U19 und war anschließend Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft unter Ramon German. Hospitanzen beim VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim und dem FC Barcelona unterstreichen seinen Anspruch an sich selbst", schreibt der FVI in einer Pressemitteilung und ist überzeugt, den richtigen Mann für die Aufgabe gefunden zu haben.
Über seine neue Herausforderung lässt Walid Khaled folgendes wissen: "Ich bin dem FV Illertissen dankbar, dass er mir das Vertrauen schenkt und bringe große Bereitschaft mit, den erfolgreichen Weg des FV Illertissen fortzuführen. Das ist eine junge Truppe und ich werde alles was da ist fortsetzen beziehungsweise ausbauen." Gewohnt kurz und prägnant meint Illertissens Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler über den Neuen: "Ein junger, ehrgeiziger Trainer, der in unser Konzept passt."
Die Fußstapfen, in die Khaled tritt, sind allerdings sehr groß. Holger Bachthaler hat es in den vergangenen Jahren trotz klar definierter Grenzen - der Aufstieg in die 3. Liga ist aufgrund der Rahmenbedingungen kein Thema - immer wieder geschafft, eine Topmannschaft zu formen. Dreimal stand er mit dem FVI im Totopokalfinale, zweimal triumphierten seine Mannschaft und er. Unvergessen bleibt die Sensation im DFB-Pokal, als der FVI im vergangenen August in der ersten Runde im Elfmeterschießen die Profis des 1. FC Nürnberg rauskegelte. Daran wird sich Walid Khaled messen lassen müssen. Was für den 30-Jährigen spricht: In Illertissen kann er in einem ruhigen Umfeld arbeiten und muss sich eher keine Sorgen darüber machen, dass Hektik von außen hineingetragen wird.