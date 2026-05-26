Bachthaler-Nachfolger fix: Walid Khaled neuer Trainer in Illertissen

Über seine neue Herausforderung lässt Walid Khaled folgendes wissen: "Ich bin dem FV Illertissen dankbar, dass er mir das Vertrauen schenkt und bringe große Bereitschaft mit, den erfolgreichen Weg des FV Illertissen fortzuführen. Das ist eine junge Truppe und ich werde alles was da ist fortsetzen beziehungsweise ausbauen." Gewohnt kurz und prägnant meint Illertissens Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler über den Neuen: "Ein junger, ehrgeiziger Trainer, der in unser Konzept passt."

Die Fußstapfen, in die Khaled tritt, sind allerdings sehr groß. Holger Bachthaler hat es in den vergangenen Jahren trotz klar definierter Grenzen - der Aufstieg in die 3. Liga ist aufgrund der Rahmenbedingungen kein Thema - immer wieder geschafft, eine Topmannschaft zu formen. Dreimal stand er mit dem FVI im Totopokalfinale, zweimal triumphierten seine Mannschaft und er. Unvergessen bleibt die Sensation im DFB-Pokal, als der FVI im vergangenen August in der ersten Runde im Elfmeterschießen die Profis des 1. FC Nürnberg rauskegelte. Daran wird sich Walid Khaled messen lassen müssen. Was für den 30-Jährigen spricht: In Illertissen kann er in einem ruhigen Umfeld arbeiten und muss sich eher keine Sorgen darüber machen, dass Hektik von außen hineingetragen wird.