Illertissen schielt wieder Richtung DFB-Pokal

Am Montag ist auch der FV Illertissen in die Vorbereitung auf die Restsaison in der Regionalliga Bayern gestartet - ohne Topscorer Milos Cocic, der sich bekanntlich in der Winterpause verabschiedet hat und zum FC Vaduz nach Liechtenstein gewechselt ist. Es ist das altbekannte Lied beim FVI: Starke Leistungen wecken Begehrlichkeiten und dann sind die Spieler meist nicht zu halten, da in Illertissen die Perspektive Profifußball fehlt. Mehr als Regionalliga ist in der Kleinstadt im Landkreis Neu-Ulm schon allein aus infrastruktureller Sicht nicht möglich.
Cheftrainer Holger Bachthaler durfte am Montagabend 26 Spieler begrüßen, darunter Finn Annabring und Malik Sama aus der zweiten Mannschaft. Bachthaler machte bei seiner Eröffnungsansprache klar, dass das kurzfristige Ziel sei, die ersten drei Spiele erfolgreich zu gestalten. Das Auftaktprogamm hat es allerdings durchaus in sich: Zunächst wartet am 28. Februar das Derby gegen den FC Memmingen. Dabei gilt es, die 2:3-Pleite aus dem Hinspiel vergessen zu lassen. Anschließend gastiert der FVI bei der SpVgg Unterhaching (06.03.) ehe der SV Wacker Burghausen ins Vöhlinstadion kommt (14.03.).
Mo, 12.01. Trainingsauftakt