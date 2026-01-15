26 Spieler konnte FVI-Cheftrainer Holger Bachthaler am Montag zum Trainingsauftakt begrüßen. – Foto: FVI

Illertissen schielt wieder Richtung DFB-Pokal Hauptaufgabe in der Vorbereitung: Die Lücke schließen, die Topscorer Milos Cocic nach seinem Abgang hinterlassen hat

Am Montag ist auch der FV Illertissen in die Vorbereitung auf die Restsaison in der Regionalliga Bayern gestartet - ohne Topscorer Milos Cocic, der sich bekanntlich in der Winterpause verabschiedet hat und zum FC Vaduz nach Liechtenstein gewechselt ist. Es ist das altbekannte Lied beim FVI: Starke Leistungen wecken Begehrlichkeiten und dann sind die Spieler meist nicht zu halten, da in Illertissen die Perspektive Profifußball fehlt. Mehr als Regionalliga ist in der Kleinstadt im Landkreis Neu-Ulm schon allein aus infrastruktureller Sicht nicht möglich.

Cheftrainer Holger Bachthaler durfte am Montagabend 26 Spieler begrüßen, darunter Finn Annabring und Malik Sama aus der zweiten Mannschaft. Bachthaler machte bei seiner Eröffnungsansprache klar, dass das kurzfristige Ziel sei, die ersten drei Spiele erfolgreich zu gestalten. Das Auftaktprogamm hat es allerdings durchaus in sich: Zunächst wartet am 28. Februar das Derby gegen den FC Memmingen. Dabei gilt es, die 2:3-Pleite aus dem Hinspiel vergessen zu lassen. Anschließend gastiert der FVI bei der SpVgg Unterhaching (06.03.) ehe der SV Wacker Burghausen ins Vöhlinstadion kommt (14.03.).

Der vorläufige Winterfahrplan des FV Illertissen: "Danach können wir sehen, ob es noch möglich ist, in den Kampf um die beste Amateurmannschaft einzugreifen, die sich dann für den DFB Pokal qualifiziert", so Bachthaler. Eine der Hauptaufgaben in der Vorbereitung wird es sein, die Lücke zu schließen, die Milos Cocic durch seinen Abgang hinterlassen hat. Laut Bachthaler haben einige Spieler die Möglichkeit, den Platz des 22-Jährigen einzunehmen. In insgesamt sieben Vorbereitungswochen und einigen Testspielen haben die Akteure ausreichend Zeit und Gelegenheit, sich zu zeigen. Das erste Testmatch 2025 bestreiten die Illertisser am Samstag, den 24. Januar gegen den Verbandsligisten TSV Berg, wo der ehemalige Illertisser Hannes Pöschl aktiv ist. Mo, 12.01. Trainingsauftakt





Sa, 24.01. Testspiel FV Illertissen - TSV Berg (13:00 Uhr)



Mi, 28.01. Testspiel VfR Aalen - FV Illertissen (18:30 Uhr)



Sa, 31.01. Testspiel FV Illertissen - FV Ravensburg (13:00 Uhr)



Sa, 14.02. Testspiel FV Illertissten - TSG Balingen (13:00 Uhr)



Sa, 28.02. Saisonauftakt FV Illertissen - FC Memmingen (14:00 Uhr)