Herber Rückschlag für Illertissen: Cocic verabschiedet sich

Milos Cocic hatte auf sich beim FV Illertissen in der Regionalliga Bayern durch 13 Tore und 10 Assists in 20 Spielen aufmerksam gemacht. Er war 2024 von den Münchner Löwen zum FV Illertissen gewechselt, hatte dort vergangene Saison 31 Einsätze, 3 Tore und 4 Assists. Vor allem in dieser Saison machte er eine tolle Entwicklung, wurde dadurch für Profivereine interessant. Der FC Vaduz, der Liechtensteiner Verein, der in der Schweizer Liga spielt, hat ihn nun verpflichtet. Dort trifft Cocic u.a. auf einen ehemaligen Mannschaftskameraden des TSV 1860 München, Niklas Lang. Vor wenigen Jahren war schon einmal ein ehemaliger Spieler des FV Illertissen auf Um wegen beim FC Vaduz gelandet. Nikolas Keckeisen war 2022 vom FVI zum österreichischen Zweitligisten Admira Wacker und nach einer weiteren Zwischenstation beim tschechischen Dynamo Budweis zum FC Vaduz gewechselt. Sein Vertrag endete aber im Sommer diesen Jahres.Beim FV Illertissen sieht man den Wechsel von Milos Cocic nach Vaduz mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freut man sich, dass er unter Trainer Holger Bachthaler so eine gute Entwicklung genommen hat, andererseits verliert man einen wichtigen Spieler, der mit einen Verdienst am sehr erfolgreichen Abschneiden der Mannschaft hat.

FC Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier freut sich über den Transfer: "Milos war schon eine Weile auf unserem Radar – er ist ein sehr torgefährlicher Offensivspieler, der in der Regionalliga Bayern absolut überzeugt hat. Er kann auf mehreren Positionen in der Offensive eingesetzt werden und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität nochmals verstärken. Wir sind froh, dass er sich trotz anderer Angebote für den FC Vaduz entschieden hat."