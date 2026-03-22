Igstadt bezwingt Gräselberg - Polizei schützt Schiri Unrühmliches Ende der Kreisoberligapartie Spvgg. Igstadt gegen SC Gräselberg +++ Referee soll sich bedroht gefühlt haben, die Polizei rückt an. Freie Turnerschaft unaufhaltsam +++ FC Naurod mit rasanter Aufholjagd in Nordenstadt von Martin Gebhard · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser

Die Freie Turnerschaft um Abduelmelik Sari eilt der Gruppenliga entgegen. Pascal Schiffmann, Keeper von Kastel 06, ist in dieser Szene zusammen mit Dario Flace gefordert. – Foto: Jörg Halisch

WIESBADEN. Mit zwei Dreiern in der Englischen Woche über Aufsteiger Spvgg. Igstadt und FVgg. Kastel 06 baute der souveräne Spitzenreiter Freie Turnerschaft seine Führung in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden weiter aus. Im Spiel Spvgg. Igstadt gegen SC Gräselberg kam es zu einem Polizeieinsatz. Jetzt abonnnieren: Der Whatsapp-Channel von FuPa Wiesbaden!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr Spvgg Igstadt Igstadt SC Gräselberg Gräselberg 5 4 Abpfiff + Video Die Partie nahm ein unrühmliches Ende, da der Schiedsrichter das Gelände mit Polizeibegleitung verlassen musste. „Er hat sich von den Gästen bedroht gefühlt“, sagte Igstadts Trainer Tobias Neumann, der von drei ganz wichtigen Punkten für den Klassenerhalt sprach. „Der Schiedsrichter wurde in keiner Weise bedroht“, sagte SC-Trainer Nima Khanbareh, der aber in 25 Jahren noch nie so eine schlechte Schiedsrichterleistung gesehen habe. „Er hatte etwas gegen uns“, vermutete Khanbareh, dessen Spieler Daniel Pulice Cavalcante und Josef Aksöz jeweils die Ampelkarte gesehen hatten. Tore: Luis Miguel Gros (2 Foulelfmeter), Patrick Angelroth, Emil Meyer, Melvyn Könnecke/Cavalcante, Aksöz, Skander Ullah (Foulelfmeter), Leon Geißler.

Der Spitzenreiter entwickelte mehr Zug zum Tor und ging vor rund 80 Fans nach schönem Querpass durch Amin Arjoun in Führung (15.). Anschließend schwächten sich die Gäste, da Rahfil Ahmad (42.) und Marco Knabe jeweils die Ampelkarte (45.) sahen. Nach Wiederbeginn hatten die Freien, bei denen Abdullah Kasilmis noch einen Foullffmeter verschoss (78.), leichtes Spiel und erhöhten noch durch Arjoun (57.) und Ayoub Boujdad (70.) per Kopfball. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Daniel Pollner, Trainer der Freien, zu den Platzverweisen. „Ob wir nun höher gewinnen, ist egal – es bringt so oder so drei Punkte.“ 06-Trainer Roberto D‘ Angelo sagte: „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber wenn zwei Mann fehlen, ist es schwer, noch was zu holen.“

„Mich ärgern nur die beiden Gegentore“, war SG-Coach Stefan Kühne ansonsten hoch zufrieden mit der Leistung der Seinen. Tore: Ivan Rebic (4), Necmi Gür (2), Maqsud Ahmadi, Sylvester Afriyie Bonsu, Stefan Simic/Redouan Haddouzi, Aymen El Yazidi.

„Wir hatten Chancen für drei Spiele“, trauerte Hajduks Übungsleiter Miro Stojcevic zwei verlorenen Punkten hinterher. „Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, die eine gute Leitung gebracht hat.“ Tore: Gojo Kolak (2)/Eigentor, Lars Könenberg.

„Ein hochverdienter Sieg, die Gäste waren chancenlos“, hielt TSG-Trainer Max Hellwig fest. Es trafen: Nabil Morchid (2), Filippo Aiello/Jonas Richter.