Igstadt bezwingt Gräselberg - Polizei schützt Schiri

WIESBADEN. Mit zwei Dreiern in der Englischen Woche über Aufsteiger Spvgg. Igstadt und FVgg. Kastel 06 baute der souveräne Spitzenreiter Freie Turnerschaft seine Führung in der Fußball-Kreisoberliga Wiesbaden weiter aus. Im Spiel Spvgg. Igstadt gegen SC Gräselberg kam es zu einem Polizeieinsatz.
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Die Partie nahm ein unrühmliches Ende, da der Schiedsrichter das Gelände mit Polizeibegleitung verlassen musste. „Er hat sich von den Gästen bedroht gefühlt“, sagte Igstadts Trainer Tobias Neumann, der von drei ganz wichtigen Punkten für den Klassenerhalt sprach. „Der Schiedsrichter wurde in keiner Weise bedroht“, sagte SC-Trainer Nima Khanbareh, der aber in 25 Jahren noch nie so eine schlechte Schiedsrichterleistung gesehen habe. „Er hatte etwas gegen uns“, vermutete Khanbareh, dessen Spieler Daniel Pulice Cavalcante und Josef Aksöz jeweils die Ampelkarte gesehen hatten. Tore: Luis Miguel Gros (2 Foulelfmeter), Patrick Angelroth, Emil Meyer, Melvyn Könnecke/Cavalcante, Aksöz, Skander Ullah (Foulelfmeter), Leon Geißler.
Der Spitzenreiter entwickelte mehr Zug zum Tor und ging vor rund 80 Fans nach schönem Querpass durch Amin Arjoun in Führung (15.). Anschließend schwächten sich die Gäste, da Rahfil Ahmad (42.) und Marco Knabe jeweils die Ampelkarte (45.) sahen. Nach Wiederbeginn hatten die Freien, bei denen Abdullah Kasilmis noch einen Foullffmeter verschoss (78.), leichtes Spiel und erhöhten noch durch Arjoun (57.) und Ayoub Boujdad (70.) per Kopfball. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Daniel Pollner, Trainer der Freien, zu den Platzverweisen. „Ob wir nun höher gewinnen, ist egal – es bringt so oder so drei Punkte.“ 06-Trainer Roberto D‘ Angelo sagte: „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber wenn zwei Mann fehlen, ist es schwer, noch was zu holen.“
„Mich ärgern nur die beiden Gegentore“, war SG-Coach Stefan Kühne ansonsten hoch zufrieden mit der Leistung der Seinen. Tore: Ivan Rebic (4), Necmi Gür (2), Maqsud Ahmadi, Sylvester Afriyie Bonsu, Stefan Simic/Redouan Haddouzi, Aymen El Yazidi.
„Wir hatten Chancen für drei Spiele“, trauerte Hajduks Übungsleiter Miro Stojcevic zwei verlorenen Punkten hinterher. „Ich bin aber stolz auf die Mannschaft, die eine gute Leitung gebracht hat.“ Tore: Gojo Kolak (2)/Eigentor, Lars Könenberg.
„Ein hochverdienter Sieg, die Gäste waren chancenlos“, hielt TSG-Trainer Max Hellwig fest. Es trafen: Nabil Morchid (2), Filippo Aiello/Jonas Richter.
Durch die Verletzungen der Abwehrspieler Lou Jakob Anger und Silas Harnisch sei seine Mannschaft empfindlich geschwächt worden, bedauerte Eldin Avdija, Trainer der Nordenstädter. „Hinzu kam ein dummer, selbstverschuldeter Foulelfmeter“, ärgerte er sich. „Die Gäste waren clever“, sagte Avdija zum Titelaspiranten, der in der zweiten Halbzeit abgezockt aufgetreten sei, so der Coach. Es trafen: Hector Luilli Lasso Camilo, Anger, Leonard Rohde/Lio Erhard (2), Christopher Küster, Simon Olsson.
Spielertrainer Manuel Ulm, der zusammen mit seinem ausschließlich coachenden Trainer Dustin Schild unter der Woche über die Saison hinaus verlängert hatte, sprach seiner Mannschaft ein dickes Lob zum Spiel gegen starke Sonnenberger aus: „Die Mannschaft hat die wichtigen Basics gezeigt: Kampfgeist, Einstellung und einen unbändigen Willen.“ Nach dem 1:3 sei förmlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, freute er sich. Torschützen: Manuel Ulm (2), Jan Hirschmann/Blessing Eriyo (2), Ufuk Seyfi.
Die Partien unter der Woche:
"Nach sechseinhalb Minuten schon 3:0 geführt“, freute sich FTW-Coach Daniel Pollner nach Toren von Abdullah Kasilmis, Abdulmelik Sari und Edis Avdic über einen Auftakt nach Maß. Amin Ajoun, Nils Leistner und Ayoub Boujdad machten das halbe Dutzend voll. Für die Gäste trafen Patrick Angelroth und Josch Held. „In Summe ein verdienter Sieg“, bilanzierte Pollner.
„Es war uns klar, dass mit den 06ern eine starke Mannschaft zu uns kommt“, überraschte SG-Trainer Stefan Kühne der Rückstand zur Pause nur bedingt. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Tempo hoch gehalten und die Torchancen besser genutzt“, rechnete er den Seinen hoch an. Einen ausführlichen Bericht zum Spiel lest ihr hier. Tore: Sylvester Afriyie Bonsu, Necmi Gür, Justin Heidemann/Tobias Boss.