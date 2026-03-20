KOL: Dämpfer für Kastel 06 SG Germania hält mit einem 3:1-Erfolg die Hoffnungen auf den Aufstieg am Leben von Marius Martinez · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Kastel 06 (gelbe Trikots, hier im Spiel gegen den 1. FC Naurod) musste, nach sechs Siegen aus den vergangenen sechs Partien, gegen die SG Germania eine 1:3-Niederlage einstecken. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Bereits vor der Partie versuchte Kastel 06-Trainer Christian Neumann die Erwartungen vor den beiden Top-Duellen in der Kreisoberliga gegen die SG Germania Wiesbaden und die Freie Turnerschaft Wiesbaden zu dämpfen. Trotz der sechs Siege aus den vergangenen sechs Spielen gab er zu bedenken, dass die nicht optimale Vorbereitung mit schwankender Trainings- und Spielbeteiligung sowie die witterungsbedingten Ausfälle von Trainingseinheiten und Testspielen ihm Sorgen bereitet hätten. Im Nachholspiel gegen die SG Germania sah er seine Bedenken bestätigt.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Neumann und Germania-Coach Stefan Kühne waren sich einig, dass der Knackpunkt der Partie in den unterschiedlichen Fitnesszuständen gelegen habe. Neumann sah eine "sehr gute erste Halbzeit" seiner Mannschaft, die mit der 1:0-Führung durch Tobias Boss veredelt wurde. Auf der anderen Seite sprach Kühne von "viel Ballbesitz, aber wenig Lösungen". Mit der Führung im Rücken kam die 06-Mannschaft gut aus der Kabine, verpasste es aber ihre Führung auszubauen. Mit fortschreitender Spieldauer sei die Germania aber immer druckvoller geworden, sagte Neumann. Sylvester Bonsu, ein Eigentor von Kevin Kierek und Justin Heidemann drehten in zehn Minuten das Spiel für die Germania.

Trotz der Niederlage war Neumann mit der Leistung zufrieden. "Die Mannschaft zeigt es sich selbst, dass sie sportlich mithalten kann. Das Körperliche müssen wir noch verbessern." Kühne zeigte sich ebenfalls zufrieden und sah die "spielerisch bessere Mannschaft" am Ende als Sieger. Mit dem Sieg hält die Germania weiterhin Kontakt an die Tabellenspitze, muss aber auf einen Ausrutscher der Freien Turnerschaft Wiesbaden spekulieren, um noch Chancen auf Platz eins zu haben. "Solange alles möglich ist, glauben wir daran. Wir wollen aufsteigen", sagte Kühne.