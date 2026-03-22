TuS Medenbach verlängert mit Trainerduo

Am vergangenen Sonntag schoss sich der TuS Medenbach im Aufsteigerduell gegen den FC Maroc den Frust der bisherigen KOL-Saison von der Seele und übergab die rote Laterne an den SV Hajduk.
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Nun hat man auch die Weichen für die kommende Runde gestellt, unabhängig davon ob der Klassenerhalt letztlich gelingt oder nicht. „Wir haben mit unserem Trainer-Duo Manuel Ulmund Dustin Schild verlängert“, verkündet der Vorsitzende Denny La Rocco stolz. „Es war ein langes Gespräch, weil wir mit unserer sportlichen Situation natürlich nicht zufrieden sind. Die Entscheidung ist uns allerdings leicht gefallen“, führt er aus. „Es gab keinerlei Zögern in der Entscheidungsfindung. Für mich war klar, dass ich den Weg gemeinsam mit Dustin und den Jungs weitergehen will“, schließt Ulm an. „Manu und ich spüren trotz der sportlichen Situation das Vertrauen der Jungs und der sportlichen Führung. Das macht die Entscheidung leicht“, bestätigt auch Schild.
Ulm und Schild würden dabei auch bei einem möglichen Abstieg weitermachen. „Wir haben die Saison noch nicht abgehakt. Ich traue uns absolut zu, dass wir die Klasse halten. Wir haben klar gesagt, dass wir auch weitermachen, wenn es nicht klappt. Ich mache meinen Trainerposten nicht von einer Liga abhängig, sondern davon, ob ich das Gefühl habe, dass ich meine Mannschaft noch erreiche. Das Gefühl habe ich. Das Fundament in Medenbach ist top. Ich habe absolut nicht das Gefühl, dass hier irgendetwas auseinanderfällt, falls wir absteigen“, ist sich der Spielertrainer sicher. „Ich habe noch von niemandem gehört, der hier weg will, falls wir absteigen sollten. Der Glaube an den Klassenerhalt ist ohnehin da“, zeigt sich auch La Rocco kämpferisch. Die nächste Chance auf Punkte im Abstiegskampf wartet am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Sonnenberg.