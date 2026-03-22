TuS Medenbach verlängert mit Trainerduo

Wird auch in der kommenden Saison beim TuS Medenbach am Ball sein: Manuel Ulm (links) – Foto: Willi Roth (Archiv)

Am vergangenen Sonntag schoss sich der TuS Medenbach im Aufsteigerduell gegen den FC Maroc den Frust der bisherigen KOL-Saison von der Seele und übergab die rote Laterne an den SV Hajduk.

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Nun hat man auch die Weichen für die kommende Runde gestellt, unabhängig davon ob der Klassenerhalt letztlich gelingt oder nicht. „Wir haben mit unserem Trainer-Duo Manuel Ulmund Dustin Schild verlängert“, verkündet der Vorsitzende Denny La Rocco stolz. „Es war ein langes Gespräch, weil wir mit unserer sportlichen Situation natürlich nicht zufrieden sind. Die Entscheidung ist uns allerdings leicht gefallen“, führt er aus. „Es gab keinerlei Zögern in der Entscheidungsfindung. Für mich war klar, dass ich den Weg gemeinsam mit Dustin und den Jungs weitergehen will“, schließt Ulm an. „Manu und ich spüren trotz der sportlichen Situation das Vertrauen der Jungs und der sportlichen Führung. Das macht die Entscheidung leicht“, bestätigt auch Schild.