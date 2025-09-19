„Ich hoffe auf eine Entscheidung im Sinne des Sports“

Björn Sörensen und Max Musci. – Foto: Olaf Wegerich

Die höchste Amateurklasse des Landes erlebte am letzten Wochenende ein Novum. Der Leidtragende war mit dem SV Todesfelde der souveräne Tabellenführer der Flens-Oberliga. Zunächst stoppte eine Buspanne den Regionalligaabsteiger auf der Fahrt zum Auswärtsspiel beim TSV Nordmark Satrup. Als dann endlich ein Ersatzbus eingetroffen war, sorgte ein Stau auf der A 7 kurz hinter der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal für den nächsten Stillstand. Nach der vorgeschriebenen Wartezeit von 45 Minuten wurde das Spiel gemäß § 21 der SHFV-Spielordnung durch den angesetzten Schiedsrichter Falk Schmidt abgesagt. Damit liegt das letzte Meisterschaftsspiel der Todesfelder, das am 7. September gegen den VfR Neumünster (4:1) ausgetragen wurde, bereits fast zwei Wochen zurück.

Todesfeldes Trainer Björn Sörensen nimmt noch einmal ausführlich dazu Stellung, wie der Tag sich aus seiner Sicht dargestellt hat und warum er auf eine Entscheidung im Sinne des Sports hofft: „Die Zwangspause, die wir einlegen mussten, war natürlich nicht optimal, weil man immer gerne im Rhythmus ist und bleibt.

Die Situation mit dem Stau ist alles andere als schön gelaufen. Aber wir haben die Abläufe eingehalten wie zu Regionalligazeiten. Wir hatten einfach das Pech, dass sich der Stau so gezogen hat, dass wir dann deutlich später in Satrup gewesen wären. Alles andere müssen wir dann abwarten und das liegt jetzt nicht mehr in unserer Gewalt. Ich kann nur mitgeben, dass ich auf eine Entscheidung im Sinne des Sports hoffe. Wir wären auch um 15.15 Uhr angetreten. Auch ohne Warmmachen, auch ohne vorherige Vorbereitung – das haben wir alles im Bus absolviert.

Hat Tofe wieder Grund zum Jubeln? – Foto: Olaf Wegerich

Wir haben uns getapet, wir haben noch gegessen, weil wir zum Teil schon seit 9.00 Uhr unterwegs waren. Wir haben uns nach fünf Stunden Busfahrt Nudeln aus dem Gepäckraum geholt. Wir haben uns den Physio- und Arztkoffer aus dem Gepäckraum geholt. Ich habe die Besprechung im Bus vorbereitet. Wir haben die Aufstellung freigegeben. Wir hätten ohne Warmmachen sofort gespielt, wäre uns Satrup da entgegengekommen. Jetzt müssen wir mal sehen, wie da entschieden wird. Satrup hat dem nicht zugestimmt. Die wollten dann eben nicht mehr antreten.“

Auf Sörensen-Team wartet große Herausforderung Das sagt Todesfeldes Trainer Björn Sörensen zum TuS Rotenhof: „Mit dem TuS Rotenhof erwartet uns ein sehr starker Gegner. Ich weiß, viele im Umfeld der Oberliga sagen immer: Was ist denn mit Rotenhof los? Aber die haben einen guten Kader zusammen. Mit Mats Henke, Moritz Gersteuer, Florian Kuklinski – alles sehr gute und sehr reife Fußballer. Sie spielen einen klaren Ball, haben einen klaren Plan und eine klare Struktur. Auch wenn Rotenhof aktuell im Mittelfeld der Liga steht, halte ich sie von der Art und Weise, wie sie auftreten, für eine sehr gute Oberligamannschaft. Das wird für uns eine große Herausforderung, auf heimischem Platz die drei Punkte bei uns zu behalten. Aber wir wollen gewinnen“, sagte Sörensen. Kischkat und Sternberg wieder eine Option Auch personell entspannt sich die Situation beim souveränen Tabellenführer der Flens-Oberliga. Mit Max Kischkat und Janek Sternberg stehen Trainer Björn Sörensen zwei weitere Optionen für die Defensive zur Verfügung. Zudem ist auch Pawel Erfmann wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.

Trainer Henning Knuth (TuS Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich