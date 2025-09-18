Rotenhof im Halbfinale nach 0:1 in Hohenwestedt

Enno Beckmann klärt vor Felix Struck und Leon Rathmann (TuS Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Rotenhof hat das Halbfinale im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde erreicht. In der Viertelfinalbegegnung beim Titelverteidiger MTSV Hohenwestedt konnte sich die Mannschaft von Trainer Henning Knuth durch den frühen Treffer von Johannes Kaak (14.) vor 345 Zuschauern knapp mit 1:0 (1:0) durchsetzen und trifft nun im Halbfinale auswärts auf den Verbandsligisten SV GW Todenbüttel. Das zweite Halbfinale bestreiten der Osterbyer SV und der Eckernförder SV.

Fehlen wichtiger Spieler

Bei den Gastgebern fehlte der erkrankte Torhüter Mats Hinrichs sowie Tim Sienknecht, der sich im Meisterschaftsspiel gegen Inter Türkspor am vergangenen Sonntag eine Knieverletzung zugezogen hatte. Der TuS Rotenhof musste kurzfristig auf den erkrankten Mats Henke verzichten.

Intensives, aber faires Spiel Über die gesamten neunzig Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit erlebten die Zuschauer auf dem Sportplatz Wilhelmshöh ein sehr intensives, kampfbetontes, aber trotz der zahlreichen Gelben Karten und der zwei Ampelkarten gegen Arend Müller aus dem Trainerteam der Gastgeber sowie gegen den Rotenhofer Felix Struck ein sehr faires Spiel. Vielmehr war es das oft unglücklich agierende Schiedsrichtergespann, das ständig miteinander – für alle am Spielfeldrand hörbar – über Sprechfunk kommunizierte und mit wenig nachvollziehbaren Entscheidungen wechselweise für Unverständnis sorgte.

Tjark Sievers (li., MTSV Hohenwestedt) gegen Felix Struck (TuS Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Kaak mit der frühen Führung Mit der ersten guten Angriffsaktion können die Gäste aus Rotenhof vorlegen. Eine flache Hereingabe von Moritz Gersteuer nach einem Angriff über die rechte Seite kann Johannes Kaak (14.) trotz Bedrängnis aus wenigen Metern zum Führungstreffer nutzen. Wenig später kommt Felix Struck noch zu einem guten Abschluss, der das Tor knapp verfehlt, während die Gastgeber nach einem halbhoch angesetzten Schuss von Tjark Sievers aus gut zwanzig Metern, den Tobias Quincke souverän halten kann, das erste Mal Torgefahr versprühen. Bis auf eine herrliche Direktabnahme von Jasper Schwarz, der aus halbrechter Position mit viel Risiko nur knapp den Torgiebel verfehlt, kommt aber zu wenig Torgefahr von den Gastgebern. Auch ein Freistoß der Gäste von Kapitän Felix Knuth (35.) wird zur sicheren Beute von MTSV-Torhüter Enno Beckmann. Hohenwestedt drängt nach der Pause Nach dem Seitenwechsel drängen die Gastgeber vehement auf den Ausgleichstreffer. Doch trotz ausgeprägter Ballbesitzphasen sind die Anspiele im letzten Drittel oft zu unsauber, sodass die Rotenhofer die Druckphase der Hohenwestedter nahezu unbeschadet überstehen.

Henrik Schnoor (MTSV Hohenwestedt) gegen Henry Grothkopp (re., Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich