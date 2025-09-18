Rotenhof im Halbfinale nach 0:1 in Hohenwestedt

Der TuS Rotenhof hat das Halbfinale im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde erreicht. In der Viertelfinalbegegnung beim Titelverteidiger MTSV Hohenwestedt konnte sich die Mannschaft von Trainer Henning Knuth durch den frühen Treffer von Johannes Kaak (14.) vor 345 Zuschauern knapp mit 1:0 (1:0) durchsetzen und trifft nun im Halbfinale auswärts auf den Verbandsligisten SV GW Todenbüttel. Das zweite Halbfinale bestreiten der Osterbyer SV und der Eckernförder SV.
Bei den Gastgebern fehlte der erkrankte Torhüter Mats Hinrichs sowie Tim Sienknecht, der sich im Meisterschaftsspiel gegen Inter Türkspor am vergangenen Sonntag eine Knieverletzung zugezogen hatte. Der TuS Rotenhof musste kurzfristig auf den erkrankten Mats Henke verzichten.
Über die gesamten neunzig Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit erlebten die Zuschauer auf dem Sportplatz Wilhelmshöh ein sehr intensives, kampfbetontes, aber trotz der zahlreichen Gelben Karten und der zwei Ampelkarten gegen Arend Müller aus dem Trainerteam der Gastgeber sowie gegen den Rotenhofer Felix Struck ein sehr faires Spiel. Vielmehr war es das oft unglücklich agierende Schiedsrichtergespann, das ständig miteinander – für alle am Spielfeldrand hörbar – über Sprechfunk kommunizierte und mit wenig nachvollziehbaren Entscheidungen wechselweise für Unverständnis sorgte.
Mit der ersten guten Angriffsaktion können die Gäste aus Rotenhof vorlegen. Eine flache Hereingabe von Moritz Gersteuer nach einem Angriff über die rechte Seite kann Johannes Kaak (14.) trotz Bedrängnis aus wenigen Metern zum Führungstreffer nutzen.
Wenig später kommt Felix Struck noch zu einem guten Abschluss, der das Tor knapp verfehlt, während die Gastgeber nach einem halbhoch angesetzten Schuss von Tjark Sievers aus gut zwanzig Metern, den Tobias Quincke souverän halten kann, das erste Mal Torgefahr versprühen.
Bis auf eine herrliche Direktabnahme von Jasper Schwarz, der aus halbrechter Position mit viel Risiko nur knapp den Torgiebel verfehlt, kommt aber zu wenig Torgefahr von den Gastgebern. Auch ein Freistoß der Gäste von Kapitän Felix Knuth (35.) wird zur sicheren Beute von MTSV-Torhüter Enno Beckmann.
Nach dem Seitenwechsel drängen die Gastgeber vehement auf den Ausgleichstreffer. Doch trotz ausgeprägter Ballbesitzphasen sind die Anspiele im letzten Drittel oft zu unsauber, sodass die Rotenhofer die Druckphase der Hohenwestedter nahezu unbeschadet überstehen.
Bis auf eine knifflige Situation, als der spät eingewechselte, leicht angeschlagene Kjell Knaak im Strafraum zu Fall kommt, der Schiedsrichter jedoch auf Weiterspielen entscheidet, kommt von den Gastgebern wenig Zwingendes. Erst in der brisanten Schlussphase schaffen es die oft nicht zielstrebig genug agierenden Gastgeber nach einem Aussetzer in der Hintermannschaft der Gäste, als zwei Spieler eine Hereingabe von der rechten Seite durchrutschen lassen, sich durch Luca Ubben eine Großchance zu erspielen. Doch dessen Flachschuss aus gut zehn Metern aus halbrechter Position verfehlt den zweiten Pfosten nur knapp.
Auf der Gegenseite verhindert Torhüter Enno Beckmann die endgültige Entscheidung, als er gegen Felix Struck stark klären kann.
Die letzte Chance, den in der Luft liegenden Ausgleich zu erzielen, hat Kjell Knaak, doch dessen Flachschuss verfehlt nur knapp das Tor. Kurz danach pfeift Schiedsrichter Jan-Christian Meyer das Spiel ab.
MTSV Hohenwestedt: Beckmann – Brandt, Schnoor, Noetzelmann, Neumann (57. Knaak) – Matz (62. Rathje), Tjark Sievers – Pingel, Dolling (57. Helmcke), Schwarz (80. Engbrecht) – Ubben.
Trainer: Arend Müller und Michael Rohwedder.
TuS Rotenhof: Quincke – Sierks (84. Ohm), Pioch, Decker, Braun – Rathmann (76. Schrum), Felix Knuth – Grothkopp (62. Kenneth Traulsen), Gersteuer (90.+2 Bienwald), Struck – Kaak (67. Kuklinski).
Trainer: Henning Knuth.
Schiedsrichter: Jan-Christian Meyer (SV Grün-Weiß Todenbüttel).
Assistenten: John Wilhoeft und Bjarne Magnus Naujocks.
Gelb-Rote Karte: Trainer Arend Müller (MTSV) – Felix Struck (90.+5 Rotenhof).
Zuschauer: 345 auf dem Sportplatz Wilhelmshöh in Hohenwestedt.
Tor: 0:1 Johannes Kaak (14.).