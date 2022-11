"Ich fand es einfach fair" Badischer Fußballverband +++ Klaus Schön mit Fair Play-Geste des Jahres

Wieblingen. Der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände zeichnen seit 1997 vorbildlich faires Verhalten im Rahmen der DFB-Aktion "Fair ist mehr" aus. In jedem Landesverband wird aus allen gemeldeten Gesten ein Jahressieger mit der "Fair-Play-Geste der Saison" ausgezeichnet. Nach Auswertung von 36 Meldungen beim Badischen Fußballverband heißt der Jahressieger der Saison 2021/22 Klaus Schön vom TSV Wieblingen.

Am 17. Oktober 2021 fand das Kreisliga-Spiel TSV Wieblingen gegen SG-SV Lobbach statt. Schiedsrichter Marcel Heger war auf Grund des Schiedsrichtermangels alleine, ohne Gespann zu dem Spiel eingeteilt. Beide Mannschaften legten aus ihren Reihen daher einen Assistenten fest. Für die Gastgeber übernahm Klaus Schön, 2. Vorstand und stv. Abteilungsleiter Fußball, die Aufgabe. "Wir haben dann gemeinsam mit dem Schiri festgelegt, dass wir auch die Fahne heben würden, wenn wir denken, es war Abseits. Der Schiedsrichter würde die Entscheidung aber natürlich final treffen", erzählte Schön. Es sei ein Spiel ohne große Vorkommnisse und ziemlich fair gewesen, erinnert er sich außerdem. Und dann kam die 89. Minute. Schöns Mannschaft hatte Freistoß, ein Spieler köpfte den Ball ins Tor. 2:1, der vermeintliche Siegtreffer. "Für den Schiedsrichter war es schwer zu sehen, aber für mich an der Linie war klar, dass der Spieler – es war mein Neffe – voll im Abseits stand. Erst war es wie ein Reflex. Dann wurde mir klar, dass ich meiner eigenen Mannschaft das Tor wegnehme, aber ich dachte nur: das kannst du nicht bringen, das nicht zu winken." Heger bemerkte das Zeichen von der Linie, besprach sich mit Schön und nahm das Tor zurück. Es blieb bis zum Abpfiff beim 1:1.

"Von den Gegnern aus Lobbach bekam ich viel Dank zugesprochen, beim nächsten Heimspiel schenkten sie mir sogar eine Flasche Wein", freute sich Schön, der jederzeit wieder so handeln würde: "Ich fand es einfach fair. Ich war selbst Spieler, da hätte ich mir das auch so gewünscht." Schiedsrichter Heger erlebt ein solches Fair Play nicht alle Tage: "Das hätte nicht jeder gemacht", lobte er. Als besonderen Dank meldete er die Aktion an den Badischen Fußballverband. Der kürte Schön erst zum Fair ist mehr-Monatssieger und schließlich aus allen 36 Meldungen sogar zur Fair Play-Geste der Saison 2021/22.