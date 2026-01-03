Hutthurm: Kolarsch nicht mehr Trainer

Überraschende Neuigkeiten aus dem Lager des Traditionsklub SV Hutthurm. Nach nur vier Spielen (ein Sieg, drei Niederlagen) ist die Amtszeit von Michael Kolarsch schon wieder zu Ende. Der 53-Jährige, der in Fürstenstein gemeinsam mit seinem Bruder Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständisches Unternehmen ist, hat sich nach einem sehr kurzen Engagement bereits wieder verabschiedet. Der vor Kurzem als Spielercoach verpflichtete Julian Liebenow soll den abstiegsgefährdeten Bezirksligisten nun in Alleinregie zum angepeilten Klassenerhalt führen.

"Nach dem Rücktritt von Stefan Richter erklärte sich Maik auf unsere Anfrage hin sehr schnell bereit, uns als Trainer zu helfen. Allerdings haben wir bereits damals mit ihm vereinbart, sollte sich eine langfristige Lösung auf der Trainerposition ergeben, würde er sein Amt als Trainer auch wieder zur Verfügung stellen. Nach der Verpflichtung von Julian Liebenow als Spielertrainer ist das jetzt der Fall, so dass Maik seine Tätigkeit beim SV Hutthurm wieder beendet“, berichtet Hutthurms Vorstand und sportlicher Leiter Stefan Winter.





Kolarsch, dessen Verpflichtung Mitte Oktober 2025 als "zeitlich nicht begrenzt" bezeichnet wurde, verabschiedet sich mit folgendem Statement: "Als mich der SV Hutthurm gefragt hat, ob ich als Trainer helfen könnte, sagte ich sofort spontan zu. Für mich war aber von Anfang an klar, dass ich nicht langfristig im Trainergeschäft bleiben will, da mir dazu einfach die nötige Zeit fehlt. Natürlich wünsche ich dem Team mit dem neuen Spielertrainer alles Gute und bin davon überzeugt, dass der Klassenerhalt geschafft werden kann." Klubchef Winter abschließend: "Der SV Hutthurm bedankt sich bei Maik für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir bleiben weiterhin freundschaftlich verbunden und wünschen Maik nur das Beste."









