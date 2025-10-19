Hutthurm: Mike Kolarsch soll es richten

Nach der 0:5-Heimklatsche gegen den SV Schalding-Heining II stellte der erst im Sommer installierte Übungsleiter Stefan Richter seinen Posten auf eigenen Wunsch zur Verfügung. Im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden sprang Max Freund als Interimscoach ein, konnte die 0:3-Niederlage aber nicht verhindern. Nun soll es mit Mike Kolarsch ein erfahrener Trainer richten, der in der in seiner Trainervita schon einige Aufstiege stehen hat und der für seine selbstbewusste Art bekannt ist. Den FC Salzweg, den er 2009 in die Bezirksliga führte, konnte Kolarsch bei dritten Amtsperiode bei den Rot-Weiß-Schwarzen allerdings nicht vor dem Gang in die Kreisliga bewahren. "Wir sind überzeugt, dass Mike der richtige Mann zur richtigen Zeit ist. Er hat eine sehr gute Vita als Trainer vorzuweisen, ist erfahren und übernimmt nicht das erste Mal eine Mannschaft, die in einer kritischen Situation steckt. Gemeinsam wollen wir wieder auf Kurs kommen", erklärt Hutthurms Vorstand Stefan Winter.





Die Lage beim SV Hutthurm ist kritisch. Der Vorsprung zur Relegationszone ist fast aufgebraucht und beträgt nur mehr einen Zähler. In den letzten beiden Begegnungen präsentierten sich Reitberger, Semsch und Kameraden in einer erschreckend schwachen Verfassung. Seinen Einstand wird der in Hauzenberg wohnhafte Kolarsch im Landkreisderby beim zuletzt zweimal in Folge siegreichen Tabellenschlusslicht SV Oberpolling haben. Interessante Randnotiz: Kolarsch stammt aus Fürstenstein - der Gemeinde, zu der Oberpolling gehört. Nach dem Kellerduell stehen das Heimspiel gegen den aktuellen Rangvorletzten SV Bischofsmais auf dem Programm. Auf den SV Hutthurm und seinen neuen Hoffungsträger, dessen Engagement zeitlich nicht begrenzt ist, warten also extrem richtungsweisende Wochen.....