Hürzeler: "Scholl hat mir erklärt, wie Profifußball funktioniert"

Für Fabian Hürzeler hat es beim FC Bayern nicht zum Profi gereicht. Das „Mia san mia“ will er jetzt als Trainer in die Premier League bringen.

Brighton/München – Das „Mia san mia“ ist der Mythos des FC Bayern . Schon in der Jugendabteilung wird von jedem Bayern-Spieler ein gewisses Sieger-Gen erwartet und gefördert. Fabian Hürzeler, Trainer in der Premier League, durchlief die Münchner Jugend und war Stammspieler in der Reserve des Rekordmeisters. Im Interview mit TNT Sports erzählt er von seiner Zeit in München – und dem nachhaltigen Eindruck, den das bayrische „Mia san mia“ und Mehmet Scholl auf ihn hatten.

Guardiola, Zidane, Alonso – Ehemalige Fußballstars, die nach ihrer aktiven Zeit auch herausragende Trainer werden, sind keine Seltenheit. Der Weg auf die Profibank verlief für Fabian Hürzeler aber auf anderem Weg. Nachdem der in Texas geborene Deutsche es aus der Jugend des FC Bayern nicht zum Profi geschafft hatte, landete er über Stationen bei Bayernligist Pipinsried und St. Pauli in der Premier League. Mit seinem Verein Brighton & Hove Albion zählt er dort zu den Favoritenschrecks schlechthin.

„Wenn du bei Bayern spielst, wird nicht nur von dir erwartet, dass du Spiele gewinnst. Du musst sie auch in einem gewissen Stil gewinnen“

Fabian Hürzeler

Als besonders prägend auf seinem Weg zum aufstrebenden Trainerstern empfindet Hürzeler seine Zeit beim FC Bayern München. Besonders das „Mia-san-mia-Gefühl“ habe ihn beeindruckt, erzählt er in einem Interview mit der FAZ: „ ‚Mia san mia‘ ist ein Gefühl des Zusammenhalts, steht auch für den unbedingten Erfolgswillen“ und weiter: „wenn du bei Bayern spielst, wird nicht nur von dir erwartet, dass du Spiele gewinnst. Du musst sie auch in einem gewissen Stil gewinnen“.

Das „Mia san mia“ soll künftig auch bei Brighton & Hove Albion gelebt werden

Ebenjenen Stil will Hürzeler jetzt bei seiner Trainerstation in Südengland implementieren. Er redet speziell von einer „Winning Culture“, die er beim FCB erlebt hat: „Die Spieler bei Bayern waren damals so siegeshungrig, dass es auch in jeder Trainingseinheit ums Gewinnen ging, das hat mich geprägt und deshalb möchte ich das ‚Mia san mia‘ auch hier in Brighton integrieren“.

„Mehmet Scholl hat mir erklärt, wie der Profifußball funktioniert“

Fabian Hürzeler über seinen Trainer bei den FC Bayern Amateuren

Hürzelers Trainer in der damaligen Amateurmannschaft des Rekordmeisters, Mehmet Scholl, begeistert den 31-Jährigen auch heute noch. „Er hat mir erklärt, wie der Profifußball funktioniert“, sagt Hürzeler TNT Sports. Besonders wichtig: „Dabei stand nicht die Taktik im Vordergrund. Fußballbusiness ist Peoplebusiness.“

Aber was ist eigentlich Peoplebusiness? Für Hürzeler geht es vor allem darum, alle Menschen zu vereinen, „klare Strukturen und Hierachien zu schaffen“. Scholl brachte ihm diese Qualität nahe.

„Fußballbusiness ist Peoplebusiness.“

Fabian Hürzeler

Bei Brighton praktiziert Hürzeler das „Peoplebusiness“ bereits. Zusätzlich gilt der jüngste Cheftrainer der Geschichte der Premier League als innovativ und taktisch hervorragend. Mit seiner Mannschaft schlägt er einen Topverein nach dem anderen und treibt die Integration des „Mia san mia“ auf der Insel weiter voran. (Tobias Höllrich)