Hülsen erzielt fünf Tore und muss trotzdem um Sieg bangen

Den besseren Start erwischte der Landesliga-Absteiger, der nach knapp 20 Minuten durch einen Kopfball von Eugen Uschpol in Führung. Der mit viel Selbstvertrauen angereiste Gast blieb unbeeindruckt und lieferte eine schnelle Antwort durch Joris Röbke - 1:1 (36.). Im zweiten Abschnitt nahm die Partie nochmal richtig an Fahrt auf. Ein Doppelschlag brachte den SV Vorwärts auf die Siegerstraße. Marcel Meyer und Tjare Müller sorgten für die 3:1-Führung nach einer guten Stunde. Zehn Zeigerumdrehungen später sah FCW-Angreifer Kai Schmidt die Gelb-Rote Karte, womit die Begegnung gelaufen schien. Doch Worpswede zeigte Moral verkürzte umgehend durch Dustin Heller auf 2:3. Müller stellte den alten Abstand wieder her, aber Niklas Heitmann traf in Minute 88 zum 3:4. Selbst als Lasse Schmidt in der Nachspielzeit infolge eines Konters auf 3:5 erhöhte, war das Spiel noch nicht entschieden. Denn Uschpol gelang nochmals der Anschlusstreffer - 4:5. Der Ausgleich blieb seiner Mannschaft allerdings vergönnt.