Hülsen eilt weiter Richtung Meisterschaft

Der SV Vorwärts Hülsen nähert sich zunehmend dem Aufstieg in die Landesliga. Auch das Heimspiel gegen den FC Worpswede gewann er souverän, sodass möglicherweise schon am Sonntag Klarheit herrschen könnte.
Beflügelt vom 1:0-Erfolg über den ärgsten Verfolger Oyten legte der Spitzenreiter erneut einen souveränen Auftritt hin. Schon im ersten Abschnitt bog er auf die Siegerstraße ein. Justin Quiring erzielte nach einer knappen halben Stunde das Führungstor. Kurz vor der Pause legte Lasse Schmidt das 2:0. Nach dem Seitenwechsel gab der SSV weiter den Ton an. Für die Entscheidung sorgte Niklas Rosebrock mit dem 3:0 (64.). Weitere Treffer blieben trotz vorhandener Möglichkeiten aus.
Somit liegt Hülsen bereits acht Zähler vor dem TV Oyten. Angesichts von noch vier verbleibenden Partien könnte schon am Wochenende die Meisterschaft eingetütet werden. Der SVV empfängt den abstiegsgefährdeten TSV Fischerhude-Quelkhorn und wäre bei einem Sieg sowie einem gleichzeitigen Oytener Patzer beim FC Verden 04 II nicht mehr einzuholen.