Hülsen eilt weiter Richtung Meisterschaft

Beflügelt vom 1:0-Erfolg über den ärgsten Verfolger Oyten legte der Spitzenreiter erneut einen souveränen Auftritt hin. Schon im ersten Abschnitt bog er auf die Siegerstraße ein. Justin Quiring erzielte nach einer knappen halben Stunde das Führungstor. Kurz vor der Pause legte Lasse Schmidt das 2:0. Nach dem Seitenwechsel gab der SSV weiter den Ton an. Für die Entscheidung sorgte Niklas Rosebrock mit dem 3:0 (64.). Weitere Treffer blieben trotz vorhandener Möglichkeiten aus.