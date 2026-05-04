Später Siegtreffer. Hülsen steht kurz vor dem Aufstieg

In der Bezirksliga Lüneburg III bahnt sich eine vorzeitige Entscheidung im Titelrennen an. Der Vorwärts Hülsen unterstrich im Gipfeltreffen beim TV Oyten, warum er die Tabelle anführt.
Über weite Strecken gaben nämlich die Gäste den Ton an. Der mehr unter Zugzwang stehende TVO strahlte nur wenig Gefahr aus, hielt die Begegnung aber bis in die Schlussphase hinein. In der 86. Minute vollendete schließlich Lasse Schmidt nach Vorlage von Felix Wolf zum umjubelten 0:1. Den knappen Vorsprung brachte der SVV in den wenigen verbleibenden Minuten über die Ziellinie.
Damit liegt Hülsen nun fünf Punkte vor Oyten, kann den Vorsprung am Mittwoch im Nachholspiel gegen Worpswede weiter ausbauen und den nächsten großen Schritt in Richtung Landesliga gehen.