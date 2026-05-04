Später Siegtreffer. Hülsen steht kurz vor dem Aufstieg

Über weite Strecken gaben nämlich die Gäste den Ton an. Der mehr unter Zugzwang stehende TVO strahlte nur wenig Gefahr aus, hielt die Begegnung aber bis in die Schlussphase hinein. In der 86. Minute vollendete schließlich Lasse Schmidt nach Vorlage von Felix Wolf zum umjubelten 0:1. Den knappen Vorsprung brachte der SVV in den wenigen verbleibenden Minuten über die Ziellinie.