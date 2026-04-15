HSV-Klatsche gegen TBS Pinneberg - und am Freitag folgt das Rückspiel

Die Partie nahm früh eine eindeutige Richtung. Vincent Boock eröffnete den Torreigen in der 19. Minute und legte nur wenige Minuten später doppelt nach (23., 29.). Innerhalb kurzer Zeit war das Spiel damit vorentschieden, der ehemalige Oberliga-Knipser glänzte also mit einem lupenreinen Hattrick. Noch vor der Pause erhöhte Yoshiki Iizuka (38.), ehe Boock mit seinem vierten Treffer des Abends auf 5:0 stellte (39.). Der Anschlusstreffer durch Damian Lee Justin Ilic (42.) änderte nichts am Spielverlauf, sondern blieb eine Momentaufnahme.

Nach dem Seitenwechsel setzte Pinneberg seine Linie fort. Seymen Hüseyin Durkut traf zum 6:1 (55.), ehe die Gastgeber in der Schlussphase weiter nachlegten. Omar Nabizada erzielte einen Doppelpack (85., 87.), Alpay Dobrucali setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Insgesamt neun Treffer unterstreichen die offensive Effizienz der Pinneberger, die nun bei 48 Punkten stehen und Rang drei festigen.