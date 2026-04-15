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HSV-Klatsche gegen TBS Pinneberg - und am Freitag folgt das Rückspiel
Landesliga Hammonia: Der Hamburger SV III ging vor allem durch Vincent Boock beim Aufstiegskandidaten TBS Pinneberg mit 1:9 unter - und am Freitag folgt schon das Rückspiel. Es drohen zwei heftige Klatschen in wenigen Tagen gegen denselben Gegner.
Es war ein Nachholspiel mit klarer Ausgangslage, doch das Ergebnis fiel in dieser Deutlichkeit dennoch auf: TBS Pinneberg setzte sich mit 9:1 gegen Hamburger SV III durch und untermauerte damit seinen Anspruch im oberen Tabellendrittel der Landesliga Hammonia. Für den HSV III hingegen ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf - auch mit Blick auf die Tordifferenz.
Die Partie nahm früh eine eindeutige Richtung. Vincent Boock eröffnete den Torreigen in der 19. Minute und legte nur wenige Minuten später doppelt nach (23., 29.). Innerhalb kurzer Zeit war das Spiel damit vorentschieden, der ehemalige Oberliga-Knipser glänzte also mit einem lupenreinen Hattrick. Noch vor der Pause erhöhte Yoshiki Iizuka (38.), ehe Boock mit seinem vierten Treffer des Abends auf 5:0 stellte (39.). Der Anschlusstreffer durch Damian Lee Justin Ilic (42.) änderte nichts am Spielverlauf, sondern blieb eine Momentaufnahme.
Nach dem Seitenwechsel setzte Pinneberg seine Linie fort. Seymen Hüseyin Durkut traf zum 6:1 (55.), ehe die Gastgeber in der Schlussphase weiter nachlegten. Omar Nabizada erzielte einen Doppelpack (85., 87.), Alpay Dobrucali setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+1). Insgesamt neun Treffer unterstreichen die offensive Effizienz der Pinneberger, die nun bei 48 Punkten stehen und Rang drei festigen.
Freitag folgt das zweite Duell zwischen HSV und TBS Pinneberg
Für Hamburger SV III bleibt die Situation angespannt. Mit 18 Punkten rangiert das Team weiterhin auf Platz 14 und damit auf einem Abstiegsplatz. Das Torverhältnis ist mit -44 zudem denkbar schlecht. Nach dem Abstieg aus der Oberliga droht aktuell der direkte Durchmarsch in Richtung Bezirksliga.
Brisant: Bereits am kommenden Freitag kommt es im Rahmen des 26. Spieltags zum direkten Wiedersehen beider Teams, wenn der HSV III erneut auf Pinneberg trifft. Parallel dazu steht mit dem Duell zwischen FC Alsterbrüder und FC Eintracht Norderstedt II ein Spitzenspiel an, während im Tabellenkeller insbesondere die Partie zwischen Klub Kosova und SC Victoria II zusätzliche Bedeutung erhält.
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