HSV-Ausbildung, Oberliga-Erfahrung: Dos Santos zu Teutonia

Das ist Pedro Gomes Dos Santos. – Foto: FC Türkiye

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat den nächsten Zugang präsentiert. Pedro Gomes Dos Santos wechselt vom FC Türkiye zu den Schwarz-Weißen und bringt trotz seiner erst 21 Jahre bereits viel Erfahrung in der Oberliga Hamburg mit.

Dos Santos wurde in der Jugend unter anderem beim Hamburger SV ausgebildet und spielte anschließend in der U19 von Eintracht Norderstedt. Im Herrenbereich lief er bereits für TSV Sasel und FC Türkiye Wilhelmsburg in der Oberliga auf. Seine Bilanz ist für einen Spieler seines Alters auffällig: 86 Oberliga-Spiele, 23 Tore.

Damit bekommt Teutonia einen Spieler, der die Liga kennt, früh viel Verantwortung gesammelt hat und offensiv für zusätzliche Qualität sorgen soll. Der Klub formulierte die Erwartung entsprechend klar: Man freue sich auf „viele Tore und Assists“ des Zugangs.