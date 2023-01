Hollenbach setzt weiter auf Burkhard und Zweckbronner Landesliga-Schlusslicht verlängert mit seinem Trainerduo um ein weiteres Jahr

Er zeigt sich überaus erfreut, dass die Trainerfrage wieder frühzeitig geklärt werden konnte. „Von Vereinsseite war es unbedingtes Ziel, mit den beiden über die Saison hinaus weiterzumachen. Nun haben alle Beteiligten Planungssicherheit und wir können mit voller Konzentration in die Rückrunde gehen.“ Für Außenstehende mag die Verlängerung nicht unbedingt selbstverständlich erscheinen, belegt Hollenbach doch aktuell den letzten Tabellenplatz mit vier Punkten Rückstand auf den ersten Relegationsplatz.

Nicht selten greifen in vergleichbaren Situationen die üblichen Mechanismen. Das stand laut Fischer beim TSV Hollenbach aber nie zur Debatte: „Die Landesliga ist für uns sicherlich kein Muss, der Tabellenplatz ist nicht entscheidend und auch ein Abstieg ist kein Beinbruch. Christoph und Daniel investieren wahnsinnig viel in ihre Aufgabe und haben auch während der Sieglos-Serie im Herbst nie ihre Motivation verloren. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Obwohl die Jungs Woche für Woche Niederlagen einstecken mussten, ließ sich keiner hängen. Alle stehen hinter den Trainern.“ Auch die Entwicklung der einzelnen Akteure bewertet Fischer positiv: „Die Spieler haben sich unter Christoph und Daniel sichtlich weiterentwickelt.“

Während Burkhard auch mit 38 immer noch regelmäßig in Hollenbachs Startelf steht, betreut Zweckbronner seine Elf von der Seitenlinie. Ein im April erlittener Kreuzbandriss setzte ihn langfristig außer Gefecht. So bestritt der 32-Jährige bisher lediglich acht Pflichtspiele für die Rot-Weißen. „Ob Daniel auf den Platz zurückkehrt, ist ungewiss. Er ist an der Linie aber mindestens genauso wichtig für uns und ergänzt sich mit Christoph hervorragend“, so Fischer.