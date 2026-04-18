Hohe Geld- und Punktstrafen für Vereine möglich Die Vereine am Mittelrhein, Niederrhein und in Westfalen können mit Punktabzügen und mit Geldstrafen bis mindestens 7.500 Euro belangt werden, sollte bei Vorfällen auf der Sportanlage mindestens eine Mitschuld festgestellt werden. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Vergehen können teuer werden. – Foto: Meiki Graff

Drastische Strafen sind nicht nur gegen Spieler möglich, die wegen Gewalttaten auch gut und gerne mal acht Jahre gesperrt werden können. Auch Vereine können im Westdeutschen Fußballverband (WDFV), dem Dachverband der Verbände Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen, teils mit hohen Strafen belegt werden. Die FuPa-Redaktion vom Niederrhein klärt euch über den Paragraphen 9a der Rechts- und Verfahrensordnung (RuVO) auf.

Die Strafen für Rote Karten haben einen relativ großen Spielraum, denn Sperren sind grundsätzlich zwischen einem Spiel und acht Jahren möglich. Doch im Amateurfußball können auch die Vereine belangt werden, denn sie sind als Ausrichter für die Sicherheit auf ihren Anlagen verantwortlich. Und hier geht es um die Sicherheit der Spieler, Schiedsrichter und auch Zuschauer. Der WDFV regelt in seiner Rechts- und Verfahrensordnung alles, was über den klassischen Spielbetrieb hinausgeht. Hierzu gehören auch Sperren und Strafen, wie FuPa schon in einem allgemeineren Artikel zur Schau gestellt hat. In diesem Erklärtext geht es ausschließlich um die teils drastischen Strafen, die gegen Klubs ausgesprochen werden können.

Warum es Geld- und Punktstrafen gegen Vereine geben kann, dafür reicht ein Blick auf die gestiegene Gewaltbereitschaft auf den Sportplätzen in Nordrhein-Westfalen. Es kommt nicht erst seit der Saison 2023/2024 immer häufiger zu Tätlichkeiten durch Zuschauer, die auch gut und gerne mal den Platz stürmen, oder zu Gewalttaten von Spielern gegen Gegner oder Schiedsrichter. Auch wenn die Geldstrafen teilweise so hoch ausfallen können, dass sie den Ruin für einen Klub bedeuten können, ist der besagte Paragraph 9a mittlerweile unerlässlich, um die Vereine mehr denn je in die Pflicht zu nehmen. Selbst zu einer Zeit, in der sich immer weniger Ehrenamtler finden. Geldstrafen und Punktabzüge gegen Vereine Die Vereine und/oder die Ausrichter von Spielen können bei Gewalttaten oder Vorfällen dieser Art zur Rechenschaft gezogen werden, denn die ausrichtende Partei ist auch immer für die Sicherheit einer Sportveranstaltung verantwortlich. Hierbei geht es vorzugsweise um Ordnungsdienste oder den Schutz von Personen. Außerdem kann das Sportgericht auch Vereine belangen, wenn bei Vorfällen einem Klub oder seinen zuzuordnenden Anhängern eine Schuld oder Mitschuld nachgewiesen werden kann.