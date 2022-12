Hoffnung im Kreisliga-Abstiegskampf: Gutkowski wird Kirchberg-Coach Der 28-jährige Mittelfeldmann wird spielender Chefanweiser beim Tabellenletzten der Kreisliga Donau-Laaber

Andreas Bayer, der seine Trainerkarriere eigentlich bereits beendet hatte, sprang im Sommer kurzfristig bei seinen Heimatverein als Übungsleiter ein. Der Rangachte der Vorsaison kam aber in der Spielzeit 2022/2023 überhaupt nicht in die Spur und mit mageren neun Punkten belegen Obermeier, Eberl und Kameraden zur Winterpause den letzten Tabellenplatz. Währen das rettende Ufer bereits sieben Zähler entfernt ist, beträgt der Abstand zu einem Relegationsrang lediglich zwei Punkte.





"Wir hatten leider zu viele Spiele, in denen wir nicht unser Leistungspotenzial ausschöpfen konnten. Das Verletzungspech machte die Aufgabe nicht leichter. Die Mannschaft hat in jedem Training voll mitgezogen, gemeinsam sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass das Team einen neuen Impuls benötigt. Ich wünsche dem TSV für die Zukunft alles Gute und werde meinen Heimatverein natürlich auch weiterhin als Fan unterstützen", sagt der scheidende Coach Andres Bayer.





Große Hoffnungen ruhen nun auf Dawid Gutkowski, der ein technisch beschlagener Fußballer ist und das Spiel des Teams nun lenken soll. "Ich freue mich auf das Engagement in Kirchberg und bin fest entschlossen, dass wir nach der Winterpause die nötigen Punkte einfahren werden, um uns den Klassenerhalt zu sichern. Nach meinen Bezirksliga-Stationen in Altdorf spielte ich schon länger mit dem Gedanken, in das Trainergeschäft einzusteigen. Kirchberg hat mir das ermöglicht und ich möchte das Vertrauen mit einer guten und erfolgreichen Arbeit rechtfertigen", sagt der neue TSV-Chefanweiser.