Hitziges Derby am Ofenloch

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit die größte Möglichkeit der Albecker, als der heimische Innenverteidiger dem schlechter werdenden Platz Tribut zollen musste, in dem er ein Luftloch verursachte. Leider nahmen wir dieses Geschenk nicht an, da unser Stürmer leider zu hoch zielte. Auch die Gastgeber hatten noch eine Chance zum Sieg, welche mit vereinten Kräften der Albecker Defensive geklärt werden konnte. Bis zum Abpfiff der 2. Halbzeit schaffte es keine der beiden Mannschaften ihre Farben auf die Siegerstraße zu führen und so blieb es am Ende bei einem gerechten, hitzigen Unentschieden.