Historische Chance für Ratingen 04/19 Seit dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga haben es die Ratinger noch nie ins Halbfinale des Niederrheinpokals geschafft. Das wollen sie Samstag bei Liga-Konkurrent SV Sonsbeck ändern.

Wenn Ratingen 04/19 am Samstag ab 14 Uhr beim SV Sonsbeck antritt, ist es erst das dritte Mal, dass der Oberligist ein Viertelfinale im Niederrheinpokal bestreitet. In der Saison 2003/04 gab es die Premiere, die mit einer 1:4-Niederlage gegen den damaligen Oberligisten Fortuna Düsseldorf endete. Und in der Saison 2015/16 war im Viertelfinale der Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen beim 0:2 eine Nummer zu groß – eben jener Klub, auf den die Ratinger möglicherweise diesmal im Halbfinale treffen würden, wenn sie sich in Sonsbeck durchsetzen.

Denn der Sieger dieser Partie trifft in der nächsten Runde auf den Gewinner des Viertelfinales zwischen Bezirksligist ASV Mettmann, der bereits drei Oberligisten ausgeschaltet hat, und eben Regionalligist RWO.

04/19-Trainer Martin Hasenpflug will zwar nur ungern vor dem Viertel- schon über das Halbfinale sprechen, beantwortet eine entsprechende Frage aber dennoch: „Bei allem Respekt vor dem, was der ASV Mettmann bis jetzt geleistet hat, gehe ich stark davon aus, dass der Sieger aus unserer Partie am Samstag danach gegen RWO spielen wird. Das ist ein alter Traditionsverein, der für uns – wie auch für Sonsbeck – ein überaus attraktiver Gegner wäre.“ Entscheiden wird sich das allerdings erst im nächsten Jahr, das Oberhausener Viertelfinale in Mettmann wird aufgrund des Spielplans der Regionalliga erst Ende Februar, Anfang März ausgetragen.

Für Ratingen geht es folglich am Samstag darum, eine historische Chance zu nutzen: Seit 04/19 im Jahr 2000 in die Oberliga aufgestiegen ist, hat es noch nie in einem Halbfinale des Landespokals gestanden, dessen Sieger in die erste Runde des DFB-Pokals einzieht. Sonsbeck wiederum hat in diesem Jahr den Wiederaufstieg in die Oberliga nach dem Abstieg 2015 geschafft und sich am 12. Oktober auch in der Liga in Ratingen vorgestellt: 04/19 siegte recht sicher mit 4:1. „Das kann man aber nicht vergleichen“, entgegnet Hasenpflug prompt. „Das ist ein anderer Wettbewerb, ich will die bekannte Phrase dazu vermeiden. Aber jedes Spiel ist anders, Ereignisse geben ihm andere Richtungen. Außerdem spielen wir diesmal auswärts und auf Naturrasen.“ Den sind die Ratinger in dieser Saison nicht gewöhnt, da das Stadion wegen der Umbauarbeiten gesperrt ist, aber immerhin haben sie zuletzt zweimal auf diesem Untergrund in Ratingen-West beim ASC trainieren können.

Ratingen dürfte gewarnt sein