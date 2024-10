Hiobsbotschaft für Hankofen: Lermer mit schwerer Gesichtsverletzung

"Leider hat sich der Verdacht bestätigt: Unsere #22 hat es gestern in Bayreuth schwerer erwischt. Diagnose: mehrfacher Jochbeinbruch und die Augenhöhle wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Werd bald wieder fit", schreibt die SpVgg Hankofen-Hailing am Mittwochmorgen in einem Facebook-Post.



Auf FuPa-Nachfrage merkt man Spielertrainer Tobias Beck an, dass ihn die schwere Verletzung seines Führungsspielers mitnimmt: "Viel mehr als die Niederlage gestern schmerzt der Ausfall von 'T'. Das hat mich auch die ganze Nacht beschäftigt." Lermer befindet sich im Moment im Klinikum St. Elisabeth in Straubing und wartet auf einen OP-Termin. "Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass alles wieder gut verheilt. Natürlich sehr bitter für ihn und für uns, gerade erst war er nach langer Leidenszeit wieder in Topform gekommen." Wann Lermer, der mit sechs Treffern zusammen mit Andreas Wagner die interne Torschützenliste der SpVgg anführt, wieder ins Geschehen eingreifen wird können, das steht derzeit noch in den Sternen. Vor der Winterpause wird das allerdings mir sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr werden.



Abgesehen von dem personellen Wermutstropfen blickt Beck zufrieden auf die Partie in Bayreuth vor der Topkulisse von 6.570 Fans zurück: "Das war Werbung für unseren Verein und unsere Art Fußball zu spielen." Letztlich besiegten die Profis aus Bayreuth die "Dorfbuam" nur dank eines Standardtores. Am Samstag geht`s für Hankofen mit dem niederbayerisch-oberbayerischen Derby gegen den TSV Buchbach weiter - ohne Tobias Lermer auf jeden Fall...