Hildener Derby nach Krankenwagen-Einsatz abgebrochen

Die Vorfreude war groß. Am 29. Spieltag sollte es in der Kreisliga A Düsseldorf zum Derby zwischen dem AC Italia Hilden und der SpVg Hilden 05/06 kommen. So fanden sich auch rund 100 Zuschauer auf der Anlage ein. Für die Gäste ein relativ bedeutungsloser Kick, stehen sie in der Tabelle doch im Niemandsland und werden im Saisonfinale weder mit dem Auf- noch dem Abstieg etwas zu tun bekommen. Anders sieht es bei den Hausherren aus, die den Blick noch nach unten richten müssen. Auf dem Platz war dann nach weniger als einer halben Stunde Schluss.
Die Gäste von 05/06 erwischen auf dem Feld einen absoluten Traumstart. Es war noch keine Minute gespielt, als Tim Schläbitz zum 1:0 traf. Auf der Gegenseite konnte Jason Beiler nach zehn Minuten eine Großchance für sich verbuchen, die aber nicht zum Torerfolg reichen sollte. Alles sportliche geriet wenig später in den Hintergrund. Eine vermeintliche Kopfverletzung führte erst zu einer längeren Unterbrechung, schließlich zum Abbruch der Partie. Der betroffene Spieler musste medizinisch versorgt werden, weswegen ein Rettungswagen zur Sportanlage gerufen wurde. An dieser Stelle wünscht die Redaktion gute Besserung. Wie es weitergeht ist nicht sicher, oft wird bei einem medizinisch-bedingten Abbruch die Begegnung neu angesetzt. Sobald es hierzu Klarheit gibt, wird die Information in diesem Text ergänzt.
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Marvin Kucznierz, Ramazan Kocak, Robert-Andrei Ciopeica, Jeremy Dykoff, Dominik Cikac, Harun Gür, Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch, Giacomo Russo, Tim Schläbitz, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl, Constantin Schnabel, Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
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