Hildener Derby nach Krankenwagen-Einsatz abgebrochen

Die Gäste von 05/06 erwischen auf dem Feld einen absoluten Traumstart. Es war noch keine Minute gespielt, als Tim Schläbitz zum 1:0 traf. Auf der Gegenseite konnte Jason Beiler nach zehn Minuten eine Großchance für sich verbuchen, die aber nicht zum Torerfolg reichen sollte. Alles sportliche geriet wenig später in den Hintergrund. Eine vermeintliche Kopfverletzung führte erst zu einer längeren Unterbrechung, schließlich zum Abbruch der Partie. Der betroffene Spieler musste medizinisch versorgt werden, weswegen ein Rettungswagen zur Sportanlage gerufen wurde. An dieser Stelle wünscht die Redaktion gute Besserung. Wie es weitergeht ist nicht sicher, oft wird bei einem medizinisch-bedingten Abbruch die Begegnung neu angesetzt. Sobald es hierzu Klarheit gibt, wird die Information in diesem Text ergänzt.