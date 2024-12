Highlight zum Jahreswechsel – 1860 München und Haching vier Mal im Free-TV

In den vier Spielen vor der Winterpause können sich die Fans der SpVgg Unterhaching und TSV 1860 München auf vier Übertragungen im Free-TV freuen.

München/Unterhaching – Auf die Weihnachtszeit können sich die Fans des TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching freuen. An den vier Spieltagen vor der Winterpause werden nämlich jeweils zwei Spiele der Teams im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.

Am kommenden Samstag überträgt der BR bereits die Löwen wieder im Öffentlich-Rechtlichen. Vor dem Heimspiel des TSV 1860 gegen Hansa Rostock stellt sich bei den Münchnern die Frage, wo es in dieser Saison hingehen soll. Mit jeweils fünf Punkten Abstand auf die Auf- und Abstiegsränge befinden sich die Löwen genau zwischen 2. Bundesliga und Amateurfußball. Die kommenden Spiele vor der Winterpause, angefangen mit dem Heimspiel am Samstag, sind demnach Wegweiser für den TSV 1860 für den weiteren Saisonverlauf.

In dieser wichtigen Zeit müssen die Löwen allerdings auf ihren Kapitän Jasper Verlaat verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich im Training und wird den Münchnern nun bis zum Jahresende fehlen. Auch Vize Thore Jacobsen wird Trainer Argirios Giannikis aufgrund einer Gelbsperre nicht zur Verfügung stehen.