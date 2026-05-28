HFC holt Torjäger: "Vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz"

– Foto: Verein/Hallescher FC

Schon seit einigen Tagen wurde spekuliert, nun ist die Tinte trocken: Der Hallesche FC hat sich die Dienste eines sehr erfahrenen Angreifers gesichert. Am Donnerstag hat der Regionalligist seinen ersten Neuzugang des Sommers vorgestellt - und dieser bringt jede Menge an Erfahrung mit.

Vom Regionalliga-Kontrahenten Greifswalder FC wechselt Soufian Benyamina ins Leuna-Chemie-Stadion. Der routinierte Angreifer war in den vergangenen Jahren eine feste Größe bei den Greifswaldern. In 109 Einsätzen in den vergangenen vier Spielzeiten erzielte Benyamina 60 Treffer in der Regionalliga Nordost. Nun soll der gebürtige Berliner der gesuchte Zielspieler in der Offensive das HFC werden. Zum Spielerprofil:

"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz", sagt Marian Unger, der bei den Hallensern die Nachfolge von Daniel Meyer als Sportdirektor angetreten hat. "Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", so Unger weiter.

Erfahrungen bei vielen deutschen Clubs und im Ausland

In seiner langen Karriere hat der 36-Jährige schon viel erlebt. Für den VfB Stuttgart sammelte der Offensivspieler in der Saison 2012/13 sogar zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga. Später lief der 1,90-Meter-Hüne auch für die SG Dynamo Dresden, den SC Preußen Münster, den SV Wehen Wiesbaden, den FC Hansa Rostock, den VfB Lübeck und den FC Viktoria Berlin auf. Hinzu kam eine zweijährige Auslandsstation beim polnischen Erstligisten Pogon Stettin.