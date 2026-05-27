Abschied vom Halleschen FC: Sportdirektor wechselt zu Zweitligisten

– Foto: Ulf Schubert

Diese Nachricht kommt durchaus überraschend: Der Hallesche FC muss im Sommer einen Wechsel auf der Position des Sportdirektors vornehmen. Wie der Regionalligist am Mittwoch bekanntgab, hat Daniel Meyer den Verein darüber informiert, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Stattdessen heuert der 46-Jährige in der 2. Bundesliga an.

Bei der SpVgg Greuther Führt bekleidet Meyer künftig den Posten des Geschäftsführers Sport. Der ehemalige HFC-Sportdirektor habe beim Kleeblatt mit "seinen Ideen überzeugt", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Köhr. Mit dem neuen Geschäftsführer Sport wolle sich der Zweitligist, der sich in der Relegation knapp gegen Rot-Weiss Essen durchsetzen konnte, "im sportlichen Bereich stabilisieren", sagt Präsident Volker Heißmann. "Die Struktur im sportlichen Bereich wird Daniel Meyer in den nächsten Wochen erarbeiten." Zum FuPa-Profil:

Für Daniel Meyer, der beim HFC unmittelbar nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Jahr 2024 übernommen hatte, endet damit die Zeit an der Saale. "Einen großen Dank möchte ich auch an die Verantwortlichen des Halleschen FC richten, die mir keine Steine in den Weg gelegt haben und mir ermöglichen hier offiziell bereits am 1. Juni loszulegen", wird Meyer in der Vorstellung bei seinem künftigen Arbeitgeber zitiert.

Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen

Die Nachfolge beim HFC ist indes bereits geklärt. Marian Unger, der bislang als Leiter der Lizenzspielerabteilung tätig war, übernimmt künftig die sportliche Verantwortung. "Der HFC setzt damit auf eine interne Lösung und Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung des Vereins", schreibt der Club. Zum FuPa-Profil: