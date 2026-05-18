Zurück in die Regionalliga West: Angreifer verlässt den Halleschen FC

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In die Verpflichtung von Malek Fakhro hatten die Verantwortlichen und Fans des Halleschen FC im vergangenen Sommer viele Hoffnungen gesteckt. Der "physische Boxstürmer", wie er damals vorgestellt wurde , sollte mit seinen Treffern dazu beitragen, dass der HFC um den Titel in der Regionalliga Nordost mitspielt. Nach nur einem Jahr aber trennen sich die Wege wieder, ist Fakhro der erste feststehenden Abgang der Hallenser.

Der Angreifer verlässt Sachsen-Anhalt im Sommer wieder und kehrt in die Regionalliga West zurück. In dieser geht der libanesische Nationalspieler dann erneut für einen Ex-Club auf Torejagd: Sein Weg führt zurück zum 1. FC Bocholt. Für den FCB kam der Stürmer in 61-Regionalliga-Einsätzen zwischen 2022 und 2024 bereits auf 30 Treffer. Mit seinen Leistungen im schwarz-weißen Dress hatte sich 28-Jährige für den MSV Duisburg empfohlen, von wo aus im vergangenen Sommer der Wechsel zum Halleschen FC folgte. Zum Spielerprofil:

An der Saale aber wollte dem Angreifer der Durchbruch nicht gelingen. Zwar kam Fakhro in 33 von 34 Regionalliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei acht Treffer, als klare Stürmer-Option Nummer eins konnte sich der gebürtige Essener allerdings nicht durchsetzen. Zuletzt kam der Deutsch-Libanese nur noch von der Bank aus zum Einsatz.

"Ich freue mir sehr, wieder zurück in Bocholt zu sein"

Nun folgt also die Rückkehr nach Bocholt, wo Fakhro seine bisher erfolgreichste Zeit erlebt hatte. "Seit seinem Abschied standen wir durchgehend im Austausch, der Kontakt ist nie abgebrochen. Umso schöner ist es, dass wir ihn jetzt zurück nach Bocholt holen konnten", sagt der ehemalige Bundesliga-Profi und aktuelle Sportliche Leiter des Regionalligisten Christopher Schorch. Und auch Malek Fakhro zeigt sich zufrieden mit der Rückkehr: "Ich freue mich sehr, wieder zurück in Bocholt zu sein und künftig wieder alles für den Verein zu geben.“"