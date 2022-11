Hessenliga: Unter-Flockenbach gegen Erlensee unter Druck SVU am Samstag gegen den 1. FC

Unter-Flockenbach. In der Hessenliga steht Aufsteiger SV Unter-Flockenbach am Samstag auf eigenem Platz gegen den 1. FC Erlensee erneut unter Druck, nachdem die Mannschaft von SVU-Trainer Mirko Schneider zuletzt bei Türk Gücü Friedberg wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat liegen gelassen. Der Aufstiegskandidat war eine Nummer zu groß für den Liganeuling. Der SVU musste sich am vergangenen Samstag in Friedberg denn auch mit 1:4 geschlagen geben. Doch Tabellenplatz 13 und der damit verbundene Klassenerhalt ist den Unter-Flockenbachern aktuell noch sicher.

Das Duell mit dem 18. Erlensee dürfte am Samstag allerdings schon richtungsweisenden Charakter für das Team vom Wetzelsberg haben. „Und Erlensee ist auf dem aufsteigenden Ast“, sagt SVU-Sportdirektor Markus Müller, der wieder einen heißen Tanz für seine Mannschaft erwartet. Die Unter-Flockenbacher stehen seit Beginn der Runde nahezu jede Woche unter Druck. Die Hessenliga verlangt dem kleinen Verein aus Unter-Flockenbach alles ab. „Es ist alles noch eng zusammen in der Liga, aber jetzt haben wir ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Müller. „Wir haben gegen Erlensee nur eine Chance, wenn alle unsere Spieler 100 Prozent abrufen können“, sagt der Sportdirektor und mahnt an: „Drei bis vier Spieler waren in Friedberg nicht in Top-Form“. Die SVU-Verantwortlichen rätseln: „Es ist unbegreiflich: Wir haben in Friedberg in den ersten 20 Minuten Gegentore bekommen ohne Gegenwehr“, sagt Müller. „Das müssen wir abstellen“.